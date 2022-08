▷ #Sucre | Discapacitados protestaron en Cumaná para exigir ayuda gubernamental #12Ago

Representantes del Movimiento de Personas con Discapacidad del estado Sucre, emprendieron acciones de protesta durante la mañana de este viernes 12 de agosto, en rechazo a la falta de respuesta por parte de las instituciones del Estado y ante el retraso en las ayudas solicitadas por este gremio.

La concentración se llevó a cabo frente a las instalaciones de la Fundación para el Desarrollo Social del estado Sucre (Fundesoes), uno de los entes encargados de gestionar las ayudas económicas e insumos de más de 500 discapacitados que conforman este movimiento.

José Pineda, coordinador estadal de este grupo, indicó que desde principios de años se gestionó una solicitud para varios discapacitados que están en una situación delicada de salud y otros tantos que perdieron la movilidad por la falta de sillas de ruedas o muletas, sin embargo, ocho meses más tarde, se mantienen sin recibir respuesta.

«Hasta los momentos no nos han dado respuesta, por eso es que hemos tomado la medida drástica de tomar una vía pública que no es el deber ser, pero nos vemos obligados porque lamentablemente no hemos recibido respuestas de ni de esta (Fundesoes) ni de ninguna institución», agregó Pineda.

Entretanto, también exhortaron a los representantes de la Misión Dr. José Gregorio Hernández en el estado Sucre, así como a la Gobernación y diferentes alcaldías de la región, para que se aboquen a esta situación, de lo contrario, se mantendrán en acciones de protesta.

