Isabel Castillo: Recuperaremos en la frontera la relación comercial que nunca debió interrumpirse

Isabel Castillo, presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de San Antonio del Táchira, afirma que en un plazo de 20 días la reapertura de la frontera será una realidad. Prevé un aumento de las actividades en la región con el convenio de normas para regularizar el comercio. Se acordó una guía de movilización para acabar con las empresas de maletín en la zona. «Siempre hemos trabajado de forma mancomunada en todas las áreas, no solo comercial, y hemos hecho que no exista frontera, aquí no se siente quién es colombiano y quién es venezolano», explica la dirigente gremial

El sector industrial y comercial del estado Táchira se encuentra a la expectativa con la reapertura de las actividades comerciales entre Venezuela y Colombia, luego de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de ese país, el pasado 7 de agosto. El tan esperado reinicio del paso del transporte de carga por la frontera, será de acuerdo a los representantes empresariales la vuelta de una relación bilateral que nunca debió interrumpirse.

Isabel Castillo, presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de San Antonio del Táchira, estima que en un plazo de 15 a 20 días se autorizará el paso del transporte de carga internacional. «Debemos confiar en que se dé, puesto que el ahora presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo prometió durante su candidatura».

Recordó que desde el año 2015, Táchira ha pasado por varios cierres en la frontera, lo cual ha afectado la vida no solo del sector empresarial sino también de la población que vive a ambos lados de la línea fronteriza. Desde 2019 está suspendido el paso del transporte de carga. «Esto nos ha causado serios problemas y es por ello que esperamos con ansias esta apertura».

Castillo explicó que actualmente se trabaja en el proceso para ultimar los detalles que permitan la reapertura fronteriza, especialmente por el norte de Santander, ya que el tránsito por Paraguachón, en la Guajira (Zulia), nunca fue cerrada y el paso del transporte vehicular nunca se paralizó.

«Ha habido cientos de reuniones, no solo entre empresarios sino con instituciones públicas de ambos gobiernos. Todos están conscientes de que esta frontera tiene que estar activa lo más pronto posible, la cual fue catalogada como la más activa de América Latina y cuyo intercambio comercial llegó a alcanzar los 7.000 millones de dólares», dijo Castillo en entrevista a TalCual.

Acotó que existe una alta probabilidad de que el paso de los vehículos particulares, colectivos o de pasajeros, sea también reanudado en el primer trimestre de 2023. Recordó, igualmente, que para estos casos existe una normativa del gobierno colombiano de permitir solo el tránsito para los carros fabricados desde 2005 en adelante, además deben contar con seguro, si no será multado con 300.000 pesos (unos 70 dólares al cambio actual).

La presidenta de la Cámara de Comercio sostuvo, por otra parte, que aún hay varios puntos que acordar entre ambas naciones, pero serán discutidos —y muy posiblemente aprobados— en un encuentro que se realizará en Colombia el 18 de agosto. Indicó que para este reinicio de la relación bilateral se necesitan reglas claras para la protección de los productos venezolanos, así como que disminuya el paso irregular por las llamadas trochas (caminos paralelos a la frontera) y las actividades ilegales de las empresas de maletín.

«Nuestra relación con Colombia es histórica y de un momento a otro, por una orden y una decisión unilateral, fuimos separados con el cierre de la frontera. Debemos recuperar el tiempo perdido», afirmó la dirigente gremial.

Nicolás Maduro cerró en 2015 el paso fronterizo en el estado andino, luego de que funcionarios militares y un civil resultaran heridos en un enfrentamiento con presuntos contrabandistas. Sin embargo, las relaciones se complicaron cuando, en 2019, Maduro rompió los lazos diplomáticos con Colombia, tras el reconocimiento por parte de su homólogo colombiano Iván Duque, a Juan Guaidó como presidente interino.

Desde ese año y hasta 2021, el intercambio comercial se redujo 70%, de acuerdo a cifras de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol).

Recientemente, Gustavo Petro afirmó que se trabaja con Venezuela para reactivar en primer lugar las relaciones diplomáticas, institucionales y comerciales.

—¿Qué tanto se dinamizará el comercio con la reapertura de la frontera colombo-venezolano?

—Tenemos muchas expectativas, estamos más unidos que nunca. Se ha creado un comité gremial binacional para que ya el 18 de agosto se firme un acuerdo con la solicitud de la autorización del paso vehicular. En estos convenios han estado participando empresarios de ambos países y representantes de la Cámara Colombo-Venezolana.

Recordemos que hemos firmado ya dos acuerdos, el cual en el primero se solicitaba el paso peatonal, el cual se aprobó; y en el segundo se pidió el retiro de los contenedores que se encontraban bloqueando el camino en el puente Simón Bolívar y que luego se realizó con la venia de las autoridades.

Estimamos una mayor actividad en las importaciones de materia prima e insumos que requiere el sector industrial venezolano, igual creemos que se incremente la mano de obra calificada. Siempre hemos trabajado de forma mancomunada en todas las áreas, no solo comercial, y hemos hecho que no exista frontera, aquí no se siente quién es colombiano y quién es venezolano.

Hay muchas personas que están regresando al país y esperamos que aumente esta cifra, ya hay gente que está arreglando sus locales comerciales, se observa mayor movimiento desde diciembre pasado hasta ahora de 30%, aproximadamente.

El sector transporte ya está preparado, está habilitado. Todos los trámites y las normativas están listos para que se den las importaciones y ya se han dado a conocer. Igualmente, los homólogos del lado colombiano están listos. Es decir, el transporte internacional se hará con todas las normas de seguridad. El puente Simón Bolívar (Venezuela) y el Francisco de Paula Santander (Colombia) están habilitados y lo que se ha solicitado es la creación de un comité binacional especializado para que haga un estudio de estos dos puentes, para conocer su situación actual.

—Fedecámaras planteó la firma de un tratado comercial entre ambos países, para regular el comercio y otorgarle protección a varios productos, ¿está al tanto de la propuesta, lo cree necesario?

—Sí, es muy importante proteger nuestra producción. En esta reunión, que se va a realizar el 18 de agosto en Cúcuta, se va a plantear la protección del producto venezolano, no nos podemos dejar arropar por toda la producción de Colombia.

También es necesario proteger el transporte venezolano porque este tiene que hacer trasbordo de mercancía para que no haya competencia desleal, por ejemplo; y muchas cosas se van a regular para trabajar mancomunadamente y evitar la competencia desleal.

Venezuela apenas está iniciando su recuperación y el sector industrial en las zonas de Táchira y Ureña está 89% paralizado y los empresarios trabajan a 30% de su capacidad instalada. Se espera que muy pronto se reactiven con la colaboración del gobierno, dándoles el financiamiento, las divisas, la materia prima y los insumos que necesiten para que se pueda reactivar lo más pronto posible.

Desde el sector comercial necesitamos mejores servicios públicos y créditos de la banca para que con la reapertura se dé el inicio de la recuperación de las empresas que han estado mucho tiempo paralizadas.

—¿Cree que disminuirá el paso irregular por las trochas, se han planteado algunas acciones sobre estos caminos irregulares?

—La idea es que se disminuya sustancialmente el uso de las trochas que, lamentablemente, han existido desde antes de que cerraran la frontera. Por los pasos ilegales hay mucho riesgo y hay que tratar de que las personas que cruzan por nuestras fronteras lo hagan por los pasos legales.

Igual todo esto está por verse todavía, pero esperamos que todas las personas pasen por los pasos legales y así evitan mucho el riesgo que hay en esa áreas. Esperamos que a la larga se habilite el puente en Tienditas que sería el tercer paso, porque es necesario mejorar esta vía.

También es importante que se reactiven los vuelos entre ambas naciones para que las personas que vengan a invertir aquí puedan trasladarse a Bogotá por el aeropuerto Juan Vicente Gómez que está totalmente habilitado y operativo. Se requieren los vuelos San Antonio del Táchira-Bogotá. Antes llegaban 16 vuelos nacionales y tres internacionales, uno de ellos a Miami en Estados Unidos.

Se habla de que muchas empresas de maletín han estado operando en la zona, desde la Cámara hemos estado trabajando para el bien de la reapertura. Muchas empresas formales se están afiliando a las cámaras de industria y comercio de Táchira y de la frontera, porque han visto que se está trabajando mancomunadamente con todos los sectores y con los gobiernos estadales y municipales.

Estamos incentivando a los empresarios legalmente establecidos para que se afilien a las cámaras para, precisamente, evitar las empresas de maletín.

Esta situación nos ha afectado mucho, porque a veces estas compañías usan los mismos nombres de empresas formales. Pero para evitar todo ello, ya hemos sostenido reuniones con los organismos de seguridad y con representantes gubernamentales. Se va a crear una guía de movilización en la zona y para ello las empresas tienen que estar afiliadas. Así que vamos a estar más organizados, activos y productivos que nunca.

—Supongo que han conversado con las autoridades del gobierno y especialmente de la gobernación del estado Táchira a cargo de Freddy Bernal, ¿han tenido receptividad?

—Es que tenemos que reunirnos, tenemos que sentarnos a conversar y llevar una relación armónica para tratar de solucionar y cubrir las necesidades del estado. No solamente las hemos tenido a nivel regional o municipal sino también a nivel nacional. Nuestros organismos cúpulas se han reunido en el gobierno para poder solventar de una vez por todas las necesidades que tenemos.

Necesitamos trabajar conjuntamente, claro que ha habido discusiones y conflictos, pero debemos llegar a un acuerdo para el bien de todos y para el desarrollo industrial y comercial y en definitiva para el país.

