México | En temporada 34, los Simpson revelarán cómo predicen el futuro

Es habitual toparse con algún evento histórico relevante en nuestro presente y encontrar una réplica ya emitida en la serie original de Matt Groening, los Simpson. Y en su más reciente temporada la 34 la familia amarilla dedicará un capítulo completo para develar el truco de dicha serie de aciertos.

Será por llevar más de tres décadas contando historias y porque sus 728 episodios pueden haber dejado pocos temas sin tocar, pero el caso es que estas supuestas predicciones resultan en algunos casos la mar de inquietantes.

Algunos aciertos curiosos o sonados serían el 11S (Marge vs. the Monorail, The City of New York vs. Homer Simpson), la gira de los Rolling Stones de 2016 (Lisa Weeding), el escándalo de las escuchas telefónicas de la NSA (The Mysterious Voyage of Homer), varias noticias relevantes que se dieron en el Mundial de fútbol de 2014 (You Don’t Have to Live Like a Referee), videollamadas (Bart to the Future), el virus del Ébola (Lisa’s Sax), así como predicciones tecnológicas que incluirían el Kindle, el iPod, el smartwatch, las cámaras Go-pro, la realidad virtual…

Hay una predicción que muchos querían haber visto cumplida, una mujer en la presidencia de los Estados Unidos (Lisa en la serie, Hillary Clinton en el mundo real), pero Donal Trump chafó de forma sorpresiva el resultado. También otra que nadie hubiera querido ver cierta, una pandemia partiendo desde China.

En la Temporada 34 de los Simpsons un capítulo desvelará el truco de dicha tasa de aciertos.

Matt Selman, guionista, productor ejecutivo y showrunner de la serie, concedió recientemente una entrevista a Deadline y habló sobre el episodio de esta nueva temporada, donde revelaran como a lo largo de poco más de 5 lustros han predicho el futuro en más de una ocasión.

En temporada 34, Los Simpson revelarán cómo predicen el futuro

“Tenemos un episodio existencial muy loco que explica cómo Los Simpson predice el futuro. Es un episodio conceptual con muchas locuras, pero explica cómo Los Simpson pueden predecir el futuro”, resaltó con notiria emoción para Deadline.

Foto: Los Simpson

“Estoy muy entusiasmado con la temporada 34. No podemos dormirnos en los laureles. Tenemos que esforzarnos y desafiarnos a nosotros mismos y asegurarnos de que cada episodio sea distinto, emotivo, visual, convincente, aterrador y cinematográfico”, agregó

Selman también adelantó otros detalles sobre la nueva temporada de la exitosa franquicia animada que incluirá dos especiales de Halloween, una parodia de Death Note, un capítulo inspirado en It con Krusty como Pennywise y la participación del protagonista de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos de Marvel Studios, Simu Liu poniendo voz a un futuro novio de Lisa.