México | Murió Amparín Serrano, ex integrante de Flans, creadora de Distroller y Virgencita Plis

La empresaria mexicana Amparín Serrano, creadora de la marca Distroller y Virgencita Plis, falleció este viernes tras sufrir un accidente en su casa.

Se ha hablado también de un accidente automovilístico; sin embargo, no se han dado a conocer la causas precisas del deceso.

Los reportes indican que la también exintegrante de Flans fue internada de emergencia en un hospital de la Ciudad de México, pero su cuerpo no resistió.

Serrano, de 57 años de edad, era una exitosa empresaria, diseñadora gráfica y cantante de música pop.

Amparín Serrano hizo una rei nterpretación de la imagen de la Virgen de Guadalupe con la marca Distroller, que se volvió sumamente popular.

Por medios de las historias de Instagram, su hija Camila West publicó cerca de la medianoche un emotivo mensaje para su madre.

“Persona de una sola pieza, mi mamá. Desecha por dentro, por fuera no puedo expresar lo mucho que te amo mamá, sin ti esto no es vida, que se te conceda el milagro que le has dado tu a millones de personas.

“Te amo infinito y les pido a todos recen, ya saben quién es y es la personas más chingona que el planeta puede tener. Mi mamá querida, te amo con el alma y te abrazo desde otra dimensión en la que no nos podemos ver ahorita”, escribió.

¿Quién fue Amparín Serrano, creadora de Distroller?

Nacida en 1965, ella se definía como una diseñadora 100% por ciento mexicana, pues buscaba que su empresas enalteciera los valores del país, entretuviera de manera positiva a las niñas y niños, y creara fuentes de empleo.

“Distroller® es una marca exponente del diseño 102 por ciento mexicano, que no hace diferencia entre sexo o edad y se dispone a conquistar a todos por igual. Utiliza el folklore, la cultura, lo divertido y lo triste de la vida para crear un universo lleno de color y buen humor.

“Con siete líneas de negocio y arriba de 60 socios de licenciamiento, comercializa más de 2 mil productos en mil 500 puntos de venta incluyendo boutiques propias, store-in-store y distribución en las principales tiendas departamentales y de autoservicio de México, España y Latinoamérica; colocándose como un ícono de irreverencia y jovialidad único en el mercado. Distroller hace de lo ordinario algo extraordinario”, se lee en la Web de la marca Distroller.

Su paso por Flans

Serrano pasó por Flans, sin embargo, se salió de la agrupación femenil antes de la publicación del primer disco.

Ella contó, en entrevista con Mara Patricia Castañeda, el motivo por el que la corrieron del grupo.

“Me corrió Mildred (Villafañe) porque ella pensaba… En mi casa, de toda la libertad que hubo, había una regla: terminar una carrera. Entonces, tenía que terminar la carrera de diseño, y Mildred quería que dejara esa carrera y yo no podía dejar esa carrera. A lo mejor le dio miedo que a la mera hora no llegara… Ahora ya la entiendo, antes no y me costó mucho trabajo recuperarme de eso”, narró.

Su paso por la música también incluyó el dueto Media Luna, donde cosechó un éxito moderado.

¿Distroller y Amparín Serrano eran providas?

La marca también ha sido criticada por, presuntamente, promover la ideología provida en las niñas, principalmente con su línea de juguetes Ksi Merito, sigotos y neonatos.

Y es que hay que recordar que el cigoto es la célula que resulta de la unión de las células sexuales masculina y femenina y a partir de la cual se desarrolla el embrión de un ser vivo.

Por su parte, Distroller ha negado que la marca promueve ideología alguna o religión, pues su marca de neonatos no está relacionada con humanos.

Supuestamente, estos personajes vienen de otro planeta hacia la Tierra en busca de alguien que los adopte y los cuide.

Otro punto es que el producto que catapultó la popularidad de Distroller fue el de Virgencita Plis, reinterpretación de la Virgen de Guadalupe, máximo estandarte del catolicismo mexicano, el cual se opone totalmente al aborto.