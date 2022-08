¡SOS NUEVA ESPARTA! Sociólogo Pedro Julián González

¡SOS NUEVA ESPARTA!

En todos los países del mundo se habla con frecuencia sobre el desastre ecológico que va dejando el hombre al realizar procesos contaminantes contra la naturaleza, recientemente se público un trabajo en nuestro país donde a lo largo de toda la Costa Venezolana se observa una intensa contaminación de ellas, como consecuencia de factores tales como derrame petrolero, aguas servidas, desechos sólidos y/u otros materiales contaminante que destruyen el ecosistema natural de la zona

.Nueva Esparta no escapa a esta crítica situación, lo cual, se evidencia en las denuncias constantes que se hacen sobre el derrame permanente de aguas fecales hacia el mar como resultado de la de la inoperancia de las plantas de tratamiento y por supuesto la falta de conciencia por parte de los ciudadanos que pareciera no percatarse del grave daño que causan en toda nuestra zona costera incluyendo nuestras lagunas que como todos sabemos son reservorios de especies marinas, un ejemplo de ello es la Laguna del Morro (Porlamar),la cual, a parte de todo el espacio rellenado en ese afán de ganarle espacio a la misma, hoy se ve con preocupación como sus Manglares se mueren y oye el clamor de pescadores de Bella Vista que la Laguna esta siendo objeto de destrucción a consecuencia de aguas residuales y esto afecta no solo a la Laguna como tal, sino, a la Bahía de Bella Vista que ha sido siempre playa turística por excelencia de Porlamar.

Me permito con el mayor respeto hacerle un llamado de atención a todos los organismos con competencia en materia ambiental en el estado Nueva Esparta para que mancomunadamente se hagan los estudios necesarios y se frene a muy corto plazo este tipo.de situaciones que dañan nuestro ecosistema insular .

Es válido acotar que no solo es la Laguna del Morro, también Las Marites, Punta de Piedras, La Restinga, Los Mártires, también nuestras playas en general.

-PEDRO JULIÁN GONZÁLEZ-

Sociólogo y secretario general de URD

en Nueva Esparta.