La actriz venezolana que terminó siendo dueña de la fortuna de Marilyn Monroe

No se discute el hecho de que Marilyn Monroe fue un ícono y lo sigue siendo casi seis décadas después de su misteriosa muerte en 1962 a la edad de 36 años.

Monroe y su imagen siguen siendo un gran negocio, generando millones de dólares al año en regalías y derechos de licencia. Las fotos y la imagen de Monroe se utilizan para vender de todo, desde camisetas hasta cárteles, llaveros, tazas de café y más. Cuando Marilyn murió en 1962, no dejó herederos familiares y tenía un patrimonio neto de $800,000, lo que equivale a alrededor de $7 millones en la actualidad. No era muy responsable con su dinero y gastaba pródigamente en joyas, ropa y casas, además de dar dinero a familiares, empleados y extraños. Después de que se liquidó su patrimonio, su fortuna había disminuido a alrededor de $ 370,000. En su testamento, le dio $10,000 a su asistente de toda la vida y a su media hermana. Ella puso $5,000 en un fideicomiso para la educación del hijo de su asistente. Dejó un fondo fiduciario de $100,000 para su madre.

Sus bienes quedaron en manos de su coach de actuación Lee Strasberg, a quien había estado muy unida durante su vida. De hecho, Lee y su primera esposa Paula Strasberg fueron básicamente padres sustitutos de Marilyn.

En su testamento, Monroe le dio a Strasberg el 75% de sus derechos de propiedad intelectual. El 25% restante se lo entregó a su terapeuta, la Dra. Marianne Kris.

En 1980, Kris falleció. Su participación en el legado de Monroe fue otorgada al Centro Anna Freud para el Estudio y Tratamiento Psicoanalítico de Niños en Londres. El padre de Anna Freud, Sigmund Freud, fue un pionero en la investigación sobre el sexo. Así que es algo apropiado que el 25% del dinero generado por uno de los símbolos sexuales más grandes de todos los tiempos beneficie a una fundación establecida por la hija del Dr. Freud.

Entonces, ¿qué pasó con la participación del 75% de Strasberg?

Cuatro años después de la muerte de Monroe, en 1966, murió Paula Strasberg.

En 1967, Lee se volvió a casar con la actriz Anna Mizrahi, una venezolana de 28 años.

Lee Strasberg murió en 1982. En ese momento, Anna se convirtió repentinamente en propietaria del 75% de los bienes de Monroe.

No está claro si Anna y Marilyn alguna vez se conocieron, pero por el bien de esta historia, supondremos que no. Ann había sido una actriz prometedora de poco más de 20 años cuando murió Monroe. Tal vez coincidieron en alguna fiesta, pero ciertamente no eran buenas amigas ni siquiera conocidas.

Digamos que se conocieron en algún momento. Tal vez se dieron la mano brevemente en un cóctel a fines de la década de 1950 o principios de la de 1960. Imagínese si Marilyn, de 30 y tantos años, hubiera sabido que esta aspirante a actriz de 20 años algún día controlaría su imagen y todo el dinero generado con su patrimonio. Diez veces más dinero que Monroe ganaría en toda su carrera…

Con información de Celebrity Networth

