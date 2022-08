Educadores temen que bono sea cancelado con cálculos de la Onapre

1445718

Caracas.- Esta semana los trabajadores del sector universitario y los educadores, obreros y administrativos adscritos al Ministerio de Educación esperan el abono de 100% del bono vacacional y recreacional, pero temen que este beneficio sea cancelado según los cálculos del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Eduardo Sánchez, aclaró a El Pitazo este lunes, 15 de agosto, que el gobierno de Nicolás Maduro va a pagar el bono vacacional completo, pero “bajo los lineamientos de la Onapre y no de la contratación colectiva, lo que para nosotros representa una victoria parcial”.

Sánchez recordó que el gremio que representa junto a los educadores y al sector salud salieron a las calles a rechazar el instructivo Onapre que rebaja los salarios de los empleados venezolanos, con lo cual pierden 58% de lo que deberían recibir de las primas y cláusulas de sus contrataciones colectivas.

“Todas las cláusulas económicas que incrementan el salario, ellos (Onapre) las regularon para que el trabajador no tuviera esos aumentos sino menos, con lo cual, violan el contrato colectivo”, denunció el dirigente sindical.

A su vez, destacó que “aceptar de manera pasiva que nos paguen el bono vacacional con los cálculos de la Onapre es asumir que estamos robados y eso no lo podemos permitir”.

Por su lado, la docente Elsa Castillo aseguró que hasta que este pago no caiga en sus cuentas, las palabras de los ministros Francisco Torrealba, Yelitze Santaella y Tibisay Lubena solo pueden ser consideradas una estrategia para desmovilizar a las cientos de personas que han tomado las calles del país para exigir sus derechos.

“Les tengo una mala noticia a quienes pretenden desmovilizar a los trabajadores, porque eso no compensa nuestros reclamos. Esa fue la gota que colmó el vaso”, advirtió Castillo y recalcó que al gremio aún le deben 280% de incremento salarial del último contrato, 5.900% de aumento salarial que, por decreto, hizo Nicolás Maduro en el 2018 y que no se aplicó a los educadores, y los abonos a la caja de ahorro que aún son debitados de las cuentas de los trabajadores, pero no pueden disponer de ellos porque no funciona.

“¿Dónde está ese 6% que les descuentan a los trabajadores?”, se preguntó Castillo, quien además denunció que las sedes del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio del Poder Popular para la Educación (Ipasme) no funcionan en su totalidad, lo que perjudica a los educadores que requieren ser atendidos en estos centros destinados exclusivamente para el gremio.

Asimismo, el presidente del Sindicato de Maestros del municipio Acevedo del estado Miranda, Roymer Durán, afirmó que mientras no se derogue el instructivo de la Onapre, se active el Ipasme y se paguen todas las deudas pendientes los educadores se mantendrán en protesta.

Según Elsa Castillo, el costo de las movilizaciones es la persecución y el amedrentamiento del que ha sido víctima. “Pero el miedo no nos va a paralizar”, sentenció.

Katherine DonaEconomía

