España | A qué hora se juega el Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE 2022 y dónde comprobar los resultados

El Sorteo Extra de Verano de la ONCE de 2022 ya está aquí, este lunes 15 de agosto de 2022 podrás convertirte en millonario con los grandes premios que esperan para ser repartidos. Es la oportunidad que buscabas para llevarte a casa hasta 15 millones de euros. Descubre los horarios del sorteo y dónde puedes ver el Extra de Verano de la ONCE de 2022.

A qué hora es el sorteo Extra de Verano de la ONCE 2022

El sorteo Extra de verano es uno de los más esperados de la ONCE por los premios que acumula. Se celebrará este lunes 15 de agosto de 2022 y se espera que el sorteo inicie a las 21:15, poco después se podrán conocer los cupones premiados en este sorteo extraordinario.

Los cupones estarán disponibles para la venta online a través de la página oficial de la ONCE, hasta minutos antes del inicio del sorteo. La hora límite para comprarlos será las 21 horas del mismo día, y el precio por cupón es de 6 euros. También pueden comprarse de manera física, en vendedores oficiales de la ONCE, no obstante, la venta no se alargará tanto como la venta de cupones online.

Dónde ver los resultados del sorteo

Para poder conocer los resultados, podrás pasarte por el directo de OKDiario, donde te informaremos de los cupones premiados o seguir el directo en la página de JuegosONCE, la página oficial de la ONCE. Será entonces cuando podrás comprobar si tu cupón, te ha hecho millonario este 2022. Allí podrás ver cómo se desarrolla el sorteo e ir revisando tus cupones.

Si consigues uno de los cupones premiados en el sorteo y has comprado el número online, el importe será ingresado directamente en tu cuenta virtual. Podrás dejar el dinero en esa cuenta para seguir probando suerte con otros sorteos o pasar el dinero a tu cuenta bancaría vinculada, de la que debes ser titular. Si has comprado tu cupón en un vendedor físico, podrás cobrar tu premio en los Centros ONCE o en las entidades bancarías colaboradoras.

Los premios más esperados del Extra de Verano de la ONCE

Los sorteos extraordinarios de la ONCE siempre son muy esperados entre sus jugadores, hay varios distribuidos en épocas señaladas durante el año y estos, siempre reparten premios más generosos que en sus sorteos semanales. En este caso, hay varios premios que podrían hacerte millonario.

Los premios más deseados son el premio especial de 15 millones de euros y 10 premios adicionales de 1 millón de euros. ¿Cómo no tentar a la suerte? Al fin y al cabo, el cupón que tienes en mano podría ser el afortunado.

Además de estos premios especiales del sorteo Extra de Verano, se suman otros que podrían dar un gran giro a tu verano, sin duda, podrías disfrutar de las vacaciones que siempre habías soñado sin tener que preocuparte por la cartera.

No dejes pasar la oportunidad y hazte con el cupón del sorteo de verano de 2022 que podría cambiarte la vida. Quien sabe si el próximo lunes, acabas el festivo entre abrazos, cava y un buen premio en tu bolsillo. ¡Mucha suerte!