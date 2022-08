Le cayeron encima a Norkys Batista por quejarse de estar más de 24 horas sin luz en Margarita

La actriz venezolana Norkys Batista le realizó la fiesta a su ahijada en Margarita y se quejó de la falta de energía eléctrica en la isla.

Recientemente Batista estuvo haciendo toda la preparación para los 15 años de su ahijada Valentina, hija de su fallecido mejor amigo, Luigi Maltese, no obstante agregó que fue toda una odisea para que la celebración quedará perfecta pues «Se fue la luz el viernes como a las 11 de la noche, cayó un palo de increíble, toda la madrugada de viernes para sábado y sábado todo el día sin luz», motivo por el cual tuvieron que alquilar una planta eléctrica para poder ponerle ritmo a la fiesta.

En este caso, usuarios no tardaron en acusar a Norkys al recordarle que ella fue quien dijo que Venezuela estaba bonita y que notó en su regreso que el país había mejorado, acusandola «Tranquila norkis date cuenta que vzla se arreglo jajajajaja, saliste de la burbuja de CCS donde todo es bello, pero el interior del país es un desastre», «Y como es pues, se arreglo Venezuela está bonitica», «Mi Norkis hermosa eso es para que veas que Venezuela no se ha arreglado oseaaa es más de lo mismo!!!», «Pero según… Vzla no estaba mejor?».

Por último, usuarios acusaron a la actriz venezolana de tener su dosis de realidad y de patria.

por Gossipvzla

Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora