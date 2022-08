Margarita | Vecinos denuncian aumento de robo en la Av. Bicentenario Juan Griego-Santa Ana

Habitantes del estado Nueva Esparta reportan ante La TV Calle la carencia de alumbrado en las principales vías de la región insular, en este caso en la avenida que comunica la población de Juan Griego con la capital del municipio Gómez.

A diario los transeúntes y conductores circulan con temor por estas vías debido a los altos índices de oscuridad en el área que pone en riesgo la vida de los ciudadanos.

“Mira, el otro día el carro se me accidentó en plena avenida, venía con mi familia. Todo quedó oscuro, no había ni un alma, nosotros ni nos veíamos en la avenida, de broma los conductores chocaban con nosotros, esto no es justo”, comentó ante La TV Calle Eduardo Díaz, habitante del municipio Gómez.