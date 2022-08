Serie del venezolano que llegó a Chile con “cinco dólares” continua sorprendiendo (Tercera Parte)

Reporte Confidencial Investigación Especial .- La historia de Elvis Rafael Carreño, quien se hizo conocido por anunciar haber llegado a Chile con tan solo cinco dólares, parece no tener un final en el cercano plazo.

Desde que Reporte Confidencial reprodujo la entrevista de Carreño con el título “Venezolano viajó hasta Chile con solo cinco dólares en el bolsillo”, hemos recibido amenazas de dos nacionales que se han entreverado en una lucha que mientras uno dice ser por la verdad, el otro señala que es para desprestigiarlo, y en el medio de ambos se encuentra una pareja de ancianos chilenos, que terminaron siendo denunciados por el supuesto delito de “comercio de personas”.

En la segunda entrega de la presente investigación le dimos la oportunidad a Elvis Rafael de entregar su versión de las denuncias que desde un lado, se han hecho en su contra.

En esta tercera entrega, tenemos declaraciones exclusivas desde Chile y nuevas pruebas que mantienen la serie en marcha.

Sobre las acusaciones contra la pareja de ancianos, logramos contactar a una persona que, nos ha pedido reservar su identidad y nos presenta la otra versión:

“El inicio de esa historia de acuerdo a lo que conozco”, dice la fuente, “es que esa pareja de adultos mayores en Chile de 79 años y 82 cada uno, ayudaron anteriormente a una familia venezolana que migró con su hijo de 16 años, ellos le dieron derecho de habitación en la casa por un tiempo, hasta que decidieron buscar otra opción”.

“Un familiar cercano a los ancianos se topa con la información del “venezolano que llego a Chile con 5$”, da con el paradero de Elvis quien se encontraba en la calle, y se lo lleva a la casa, le ofrece vivienda a cambio de trabajar y un pago”. Advertimos que la fuente tiene relación con el lado chileno, por lo que puede ser o no confiable.

“Todo va bien hasta que las cosas empezaron a salirse de control. Elvis no quería levantarse a trabajar ni hacer nada. Con el tiempo algunos objetos empezaron a desaparecer. En más de una oportunidad informaba que se había muerto algún familiar, solo para que le dieran más dinero “.

La fuente en llamada telefónica afirma que “llega el momento donde el tema toca fondo y deciden que Elvis se tiene que ir, le piden un taxi y le pagan una cantidad de 450$ para que se vaya con algo de dinero”. Luego de una pausa continua : “Elvis, tiempo después, aparece con amenazas de que iba a exponer las fotos de la casa y de sus los dueños, y para no hacerlo quería que le pagaran una cantidad de dinero”.

El relato continua: “Clonó las tarjetas del señor de 82 años, toma dinero de ahí y acusa al hijo de los ancianos de “trata de personas” y así conseguir ayuda de la Fundación Libera*”. Termina diciendo el entrevistado. *LIBERA es un fundación chilena que tiene como objetivos combatir la trata de personas

y la esclavitud en todas sus formas.

Requerida la fuente sobre recibos de pago de los sueldos enterados a Carreño, quedó en enviarlos pero al momento de esta nota no los hemos recibido.

También se le preguntó si había denuncia por tan graves hechos contra el señalado, y la respuesta es que “los abogados han pedido (a los miembros de la familia chilena) no hablar sobre el asunto”.

Igualmente de otra fuente, que también ha preferido mantenerse anónima, hemos recibido nuevas evidencias del caso, siendo la primera un vídeo supuestamente realizado por Carreño de la parte interior de la vivienda, “donde lo tenían contra su voluntad”:

Este otro video, también supuestamente realizado por Elvis de la parte exterior del inmueble:

Por último foto que muestra a Elvis Carreño sonreído teniendo como fondo una piscina del lugar que habitó por más de un año.

Audio en el cual supuestamente Carreño dice:

«Mano tirándole piedra a todo el mundo ¿Oíste? Y ellos quieren que yo haga una mini historia o video mío contándole. Osea contando todo lo que he vivido pues mi experiencia de viaje desde la salida de Venezuela, todo lo que me pasó por el camino pues y muchas muchas vainas que yo exagero, tú pues tú sabes mano y aprovechando marico todo lo que me puedan dar es positivo, sumo todo lo que sea».