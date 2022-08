+VIDEO | Tom Holland abandona las redes sociales por su salud

El actor y bailarín británico, Tom Holland anunció su retiro de las redes sociales debido a la carga y estrés mental que estas le generan en su día a día. A través de su cuenta de Instagram, el interprete de Spider-Man publicó un video despidiéndose y exhortando a sus seguidores a cuidar su salud mental.

«He estado tomando un descanso de las redes sociales por mi salud mental, pero me sentí obligado a venir aquí para hablar sobre @stem4org. Stem4 es una de las muchas organizaciones benéficas que @thebrotherstrust se enorgullece de apoyar, y me gustaría tomarme un momento para arrojar luz sobre su fantástico trabajo. Tómese el tiempo para ver mi video, y si se siente inclinado a compartirlo con alguien con quien pueda resonar, se lo agradecería mucho. Hay un enlace en mi biografía a The Brothers Trust Shop, donde puedes comprar una camiseta y ayudarnos a continuar ayudando a estas increíbles organizaciones benéficas a prosperar», escribió Holland en la publicación.

No es la primera vez que la joven estrella de Hollywood anuncia su separación de las plataformas digitales. En enero había anunciado que dejaría un tiempo las redes sociales para enfocarse en sus objetivos personales.

