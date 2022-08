William Monterola, la historia del margariteño que murió en el Darién

A través de TikTok la familia de William Monterola conoció sobre su muerte en la selva del Darién en Panamá. Una situación que no le desean a nadie y que los inunda de dolor.

Su cuñada Remi Rodríguez, quien reside en el sector Agua de Vaca de Pampatar, comenta como una tarde su sobrina le mostró el video que se viralizó, en el que Wiliam expone su situación y lo terrible del Darién.

Cuando vio el video no lo podía creer y se desesperó a llamar a sus sobrinos, quienes unos meses antes habían hecho la travesía y se encontraban en los Estados Unidos. Le confirmaron que la situación era real y que estaban tratando de enviar dinero para socorrer a su padre.

Asegura que la muerte de Wiliam Monterola estaba destinada, pues en un momento pensó regresar a Venezuela. Este quería volver a El Tigre para arreglar una camioneta, y luego dirigirse a la isla de Margarita.

Lamentablemente, decidió irse a Estados Unidos, junto a varios conocidos, en busca de mejores oportunidades de trabajo. El 15 de mayo visualizan por primera vez el video de Wilmer Monterola en la selva del Darien.

«Llamé a la hija y me dijo que su papá se quedó en la selva, pero sus hermanos ya lo van a mandar a buscar. Luego empezamos a ver videos. A los 15 días, nos enviaron el mensaje informando su muerte».

Relata que mucho se dijo del paradero de William Monterola, hasta que estuvo bajo el mando de unos indios, quienes prohibieron a los caminantes ayudarlo.

La causa de su muerte es incierta, pero la teoría que tenía fracturada las piernas la descartan. Al parecer sus pies se sajaron por la humedad, lo que le impidió seguir caminando y esto desencadenó su deterioro.

«Ya llevo cuatro días aquí. Esta es la verdad del Darién, lo que se sufre por una mejor vida», expresó William Monterola en el video viralizado.

Comentan que los que lo acompañaban iban con niños y mujeres, por lo que no pudieron quedarse a socorrerlo. No los culpan, pues un segundo más en el Darién puede condenar la vida de cualquiera.

A su juicio, la situación de los venezolanos que cruzan el Darién es dolorosa y muy mala, por lo que no desea que nadie tenga que exponerse a esos peligros.

Los familiares de William Monterola lo recuerdan entre lágrimas

Deudelis Rodríguez, cuñada de William, comenta que hace cuatro años se fue a Colombia en busca de una mejor vida. «Fue un buen padre y un buen hijo. Era atento, alegre, echador de broma y servicial. Él se quitaba comida de su boca para darle a quien necesitara. Para mis hijos fue un padre y su muerte me duele mucho. Sobre todo porque no puedo abrazar a mi hermana».

Deudelis considera que la responsabilidad de la muerte de William y de los venezolanos, es responsabilidad del Gobierno.

«Quienes gobiernan Venezuela no tienen dirección para dirigir a un pueblo como tiene que ser. No llevarlo al egoísmo, la intriga, no llenarlo de odio contra su familia. Somos un solo pueblo. Estamos cansados de vivir cada agonía, para comprar alimento, gas, todo. Queremos una Venezuela libre».

Los familiares de William Monterola relatan que existen mafias dentro del Darién que ponen más en riesgo la vida de los caminantes, que los mismos peligros de la selva panameña.

Un informe de la ONG Refugees International muestra que de enero a marzo de 2022 se registraron 13.425 personas que atravesaron el Darién, a pesar de los riesgos y el dominio de las mafias.