Apple TV+ lanzará documental sobre Sidney Poitier

La plataforma Apple TV+ estrenará mundialmente un documental sobre el actor y director Sidney Poitier el próximo 23 de septiembre, con entrevistas en exclusiva a otras celebridades de la gran pantalla como Denzel Washington, Halle Berry, Robert Redford, Barbra Streisand y Spike Lee.

Titulada «Sidney Poitier», esta producción versará sobre la trayectoria y la trascendencia del legado que dejó el intérprete estadounidense de origen bahameño, informaron este martes desde el servicio de ‘streaming’ del gigante tecnológico en un comunicado.

Poitier se convirtió en el primer afroamericano de la historia en ser galardonado con un Óscar a mejor actor por «Lilies of the Field» (1963) y en 2002 recibió el Óscar honorífico que concede anualmente la Academia de Hollywood.

«No Way Out» (1950), «The Defiant Ones» (1958), «Guess Who’s Coming to Dinner» (1967) o «To Sir, with Love» (1967) engrosan la lista de los títulos más relevantes en los que participó.

El actor, que falleció el pasado 6 de enero en California debido a una insuficiencia cardíaca, también estuvo muy vinculado a la defensa de los derechos civiles, consiguiendo interpretar papeles protagónicos en los que, por primera vez en Hollywood, la población afroamericana no se veía estereotipada o racializada.

La figura de Poitier ha sido alabada durante décadas por personalidades procedentes de otros ámbitos, razón por la que a lo largo de esta producción de Apple TV+ también se entrevista a artistas como el cantante neoyorquino Lenny Kravitz.

El documental está producido por la reconocida presentadora de televisión estadounidense Oprah Winfrey junto a Derik Murray («I am JFK Jr.») en colaboración con la familia Poitier, mientras que la dirección corre a cargo de Reginald Hudlin («House Party») con la realización de Harpo Productions y Network Entertainment.

