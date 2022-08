España | Neymar ficha a Messi en su guerra con Mbappé

La guerra fría del vestuario del PSG va formando sus bloques. Neymar parece dispuesto a desafiar al club en su decisión de darle a Kylian Mbappé un mayor estatus que al resto de sus compañeros y, para ello, cuenta con un aliado más que importante. Leo Messi ha tomado parte en el conflicto, aliándose con el que fuera su compañero en el Barça, un posicionamiento que aísla al jugador francés en el tridente de ataque del equipo de Galtier.

Messi se ha puesto del lado de su amigo, que se ha rebelado contra la designación de Mbappé como líder absoluto. El tercero en discordia de los gallos ha tomado parte del bloque del que Neymar es la cabeza visible y que ha quedado señalado tras la renovación del francés hasta 2025. Aunque desde el comienzo dejó claro que no estaba por la labor de ceder a las exigencias del club, ejecutando la cláusula que le permitía renovar automáticamente hasta 2027.

La directiva del club usó el darle plenos poderes a Mbappé como medida de convicción para que se quedase en el Parque de los Príncipes y no se marchase al Real Madrid. Pero aquella decisión del club ha causado un cisma en el seno del vestuario. Una parte del equipo, entre los que están los dos ex del Barça y otros jugadores como Marquinhos, no están dispuestos a que se les imponga la voluntad de Mbappé.

Este verano, se ha ido tensando la cuerda entre Mbappé y Neymar. El brasileño fue señalado tras la eliminación en Champions contra el Real Madrid y se consideró que era uno de los jugadores que debía salir en este mercado, algo que ha sido atribuido, en parte, al delantero francés, puesto que el proyecto que se formará será a su gusto. La marcha de Leonardo y la llegada de Luis Campos a la dirección deportiva era una declaración de intenciones de Al Khelaifi de plegarse a la voluntad de Mbappé, pero Neymar no está por la labor de consentirlo.

El conflicto estallaba en la segunda jornada de la Ligue 1 contra el Montpellier. Neymar le quitaba el penalti a Mbappé, después de que este hubiera fallado uno minutos antes, pese a que es el elegido por Galtier para ejecutar los lanzamientos desde los 11 metros. Tras ello, llegó el cabreo del joven francés en una contra liderada por Marquinhos y, luego, las reacciones del brasileño en las redes sociales, atacando a su compañero.

Mbappé, aislado en el ataque

El PSG ha conseguido que Kylian Mbappé se quede en el club a costa de convertirle en la piedra angular de su proyecto deportivo. El francés no puede tener oposición, por lo que la presencia de Neymar y Messi compromete su liderazgo indiscutible. Más aún, con el gran arranque de temporada de ambos, especialmente del brasileño. La alianza entre los dos, además, deja aislado a Mbappé en el ataque.

Tanto Messi como Neymar forman una dupla letal, que se entiende a la perfección. Ya lo demostraron en el Barça y, esta temporada, parece que volverán a hacerlo. Entre los dos se divierten y golean a los rivales, sin la necesidad de encontrar a Mbappé, que se perdió además los dos primeros partidos de la temporada.

El francés ha comenzado el curso con la necesidad de demostrar que también está al nivel de sus compañeros, lo que ha generado una competitividad en el equipo que no es, ni mucho menos, sana. Se vio en la manita al Montpellier, cuando un frustrado Mbappé –tras fallar el penalti y ver cómo Neymar no perdonaba– se enfadaba con Marquinhos por no pasarle el balón en una contra, quedándose parado recriminándole al central que no le diese el balón.

Las consecuencias de su renovación con el PSG se le están volviendo en contra. Mbappé firmó para ser el líder indiscutible del equipo y, no sólo se ha encontrado con la oposición de Neymar y Messi, si no que ahora se ve completamente solo en el ataque, puesto que la alianza entre ambos puede acabar aislándole y sus efectos pueden reflejarse en su rendimiento.