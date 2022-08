La reciente confesión de Rosita que indignó a más de uno (Video)

Por su parte, en días recientes la polémica modelo, actriz y dj venezolana, Jimena Araya, mejor conocida por su nombre artístico, ‘’Rosita’’ reveló parte de sus intimidades al contar su experiencia sexual con una mujer.

Así fue como durante una entrevista que ofreció para el podcast del dúo venezolano en youtube, Franklin Salomón y Carlos Juarez, ‘’Open Closet’’, la criolla fue cuestionada sobre si en algún momento de su vida había tenido una relación con una mujer.

La popular Rosita no dudó en explicar que ‘’la primera vez que hice eso del trio yo me quedé sorprendida de lo rico que me la m*mo, la cosita, la chica… Dios mío yo me quede sorprendida, pero obviamente no tengo ninguna inclinación de que me me gusten las mujeres; para nada’’.

Acto seguido, comentó que esta chica con la cual hizo este trio no era lesbiana, sino bisexual, pero que le hizo un increible sexo oral. Al mismo tiempo contó que fue tan maravilloso que nunca se le olvida, a pesar que fue hace unos 15 años atrás.

Su madre que estaba presente tras bastidores se mostró indignada y comentó a los presentes cercanos «No sé por qué ella busca llamar la atención de esa manera, así no la críe» según un testigo que estaba en el lugar.

