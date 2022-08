«Me estoy formando para ser presidente»

El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, confirmó este lunes su interés en ser presidente de Venezuela, par lo que, asegura, viene formándose desde hace algún tiempo.

«Cuando la gente me pregunta sobre mi precandidatura, no voy a mentir ni andar con hipocresías, quiero ser Presidente de Venezuela, pero una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que se pueda», dijo Ledezma en entrevista con el programa A ocho columnas.

No obstante, el dirigente político recalcó que para concretar su candidatura presidencial, deben «pasar dos cosas y es que caiga Maduro o que yo me entienda con él y esto segundo no va a pasar jamás en la vida», precisó.

Primarias

En temas de primarias, Ledezma indicó que urge definir la fecha «para saber hacia dónde vamos» y lo catalogó como un proceso positivo que otorga a la oposición un líder con un agenda de lucha establecida.

Con relación a su partido, Alianza Bravo Pueblo, comentó que están la expectativa ante dichas elecciones y su participación.

Para fomentar la unidad de la oposición, el exalcalde propuso un “pacto de Estado”, algo similar a lo que fue el “Pacto de Puntofijo”.

En otro tema, sobre el papel de la dirigencia opositora fuera del país, comentó: “trato de nunca darle pauta a quienes están dentro (de Venezuela) porque son los que saben cómo se bate el cobre”.