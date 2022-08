Mineros piden «cese al fuego» tras Operación Autana en el municipio Sifontes, Bolívar

Trabajadores de la minería al sur del estado Bolívar, específicamente en el municipio Sifontes, hacen un llamado a Nicolás Maduro y al presidente de la Corporación Venezolana de Minería, M/G Carlos Osorio, a que «cese el fuego y el atropello a los mineros del sector El Bochinche».

«Estamos completamente legales, todo lo compramos en la CVM, somos revolucionarios, tenemos el carnet de la patria, tenemos derecho al trabajo (…) es así por lo cual le estamos dando este mensaje a esas personas que estamos apoyando en una oportunidad con nuestro voto que ya no hagan más fuego en contra de los mineros, aquí hay padres de familia, niños, mujeres, hacemos vida aquí, las personas que tienen plan de arrime, tenemos permisología, trabajamos directamente con la CVM, queremos hacer un llamado a que cese al fuego y a la paz, no más atropellos, no nos quemen nuestros equipos, nuestros equipos son de la CVM», expuso un vocero de la comunidad afectada, a través de un video publicado en Twitter, por la periodista Pableysa Ostos.

La Operación Autana, según explica la propia ZODI-Bolívar, tiene como objetivo localizar, neutralizar y erradicar «grupos Tancol», así identifican a Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia.

Esto, con el fin de ejercer control interno del territorio y evitar así, según, la devastación ambiental y el contrabando de material estratégico.

Sin embargo, mineros que hacen vida en este sector aseguran que son maltratados por el Ejército y que los uniformados han quemado sus campamentos.

«Desde la mina del kilómetro 50, piden a Nicolás Maduro que ordene retirar al Ejército de la selva, pues según exponen los trabajadores de esta mina, los están dejando sin «techo para vivir».

«Quieren golpear a toda la población minera, donde está la CVM. Todos le arrimamos al Estado y tenemos un registro, necesitamos que con su colaboración retire al ejército, porque no vamos a permitir más atropello ni que nos quiten nada, ni que nos quemen las máquinas», afirmó una mujer trabajadora en otro material audiovisual, publicado por la periodista.

En horas de la tarde de este martes, habitantes de Tumeremo trancaron la Troncal 10, en rechazo a la Operación Autana. El paso fue restablecido en horas de la noche.