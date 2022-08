Stalin González dice que la atención no debe ser la primaria, sino cómo reconectar con la gente

El dirigente nacional de UNT Stalin González sostuvo este lunes que no es posible que algunos dirigentes crean que la primaria de la Plataforma Unitaria es la estrategia para lograr el cambio político, aseguró que primero hay que reconectar con la gente y empujar las condiciones electorales y políticas para lograr elecciones libres.

En entrevista con VPI TV, el ex vicepresidente de la AN/2015, declaró que para lograr el cambio político en 2024 hay que conectar con la gente, lograr un candidato único en primaria, que en la primaria participen todos los que quieren un cambio político, pero también hace falta una propuesta política, un movimiento poderoso. «Las primarias son un elemento importante pero no son el fin ni la estrategia para ganar. Es importante el candidato único, pero no es todo».

En sus palabras, el cambio lo hace cada político desde su actuación, «hay que ser empático con el sufrimiento de la gente, hoy la oposición no es una alternativa y eso hay que recuperarlo. No podemos hablar de un país que no conocemos, el país cambió, los venezolanos cambiaron, cada uno de nosotros debe saber qué es lo que mueve hoy al venezolano, no es lo mismo un venezolano de Caracas que uno del interior. La gente cree que los dejamos solos, que los defraudamos y eso hay que cambiarlo».

Al ser consultado sobre qué le falta a la oposición para lograr esto, González dijo «entender que las cosas cambian, entender que no se pudo lograr el cambio, tienes que entender que no pudiste y no me refiero a Guaidó como persona», aclaró, «sino a la propuesta política que hicimos todos, decir que el cambio inminente se daría en pocos días y así no fue. Las cosas no son como una quiere, sino que la realidad te muestra».