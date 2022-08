Tarek William Saab informa detención de sacerdote por abuso sexual 

1445873

Táchira.- Nepomuceno Hernández, párroco de la iglesia La Ermita, templo ubicado en San Cristóbal, estado Táchira, fue detenido e imputado por el Ministerio Público por el presunto delito de abuso sexual a menor, de acuerdo con un tweet del fiscal general.

«Dicho sujeto -el sacerdote- bajo los efectos del alcohol invitó a dar de comer a la adolescente de 13 años para luego agredirla sexualmente», dice el texto publicado en redes sociales por William Saab.

Durante la celebración de la procesión de la Virgen de La Consolación, el obispo de la Diócesis de San Cristóbal, monseñor Mario Moronta, indicó que las autoridades están realizando las investigaciones competentes y que la iglesia hace lo propio.

«Lamentablemente ha habido un hecho que no es propio de un sacerdote. Somos de carne y hueso, cualquiera de nosotros puede pecar. Sacerdote o no sacerdote y pues bueno, aquí ha habido una falta muy grave y tiene que ser estudiada e investigada por los organismos competentes. Lo que hemos pedido es que haya justicia y verdad y que se maneje todo con la dignidad que merece no solamente el sacerdote sino las otras personas involucradas», afirmó Moronta.

El sacerdote estuvo involucrado en rumores en diciembre de 2021, donde supuestamente fue grabado mientras consumía drogas y mantenía relaciones sexuales con una mujer. Sin embargo, para ese momento el obispo Moronta indicó que era calumnioso, pues las imágenes no correspondían a la iglesia de La Ermita.

#imputado por el @MinpublicoVEN el sacerdote de la parroquia Ermita San Cristóbal NEPOMUCENO HERNÁNDEZ por el delito de abuso sexual a menor: dicho sujeto bajo los efectos del alcohol invitó a dar de comer a la adolescente de 13 años C.Y.J.V para luego agredirla sexualmente pic.twitter.com/POo1EK6Etl — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) August 15, 2022

Lorena BornacellyVista_4

Lorena BornacellyVista_4