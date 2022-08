Conductores de Yummy y Ridery capturaron a atracador que simulaba ser pasajero

1446993

Un grupo de conductores y motorizados de los servicios de traslado Yummy y Ridery capturó la noche de este martes, 16 de agosto, a un hombre que se hacía pasar por cliente para someter y atracar a los choferes.

Una de las víctimas contó a El Pitazo que se sintió “cómodo y en confianza” con el supuesto pasajero, ya que este se mostró agradable y conversador mientras duró la carrera. “No tenía facha, estaba bien vestido y era muy educado”.

El robo a este conductor ocurrió el pasado domingo, cuando encendió la aplicación de Ridery para iniciar su labor. En ese momento se encontraba en Catia y recibió un mensaje del 0412-5383657, era un supuesto cliente que solicitó un traslado hasta Fuerte Tiuna.

El delincuente dijo al conductor que tenía un billete de $50 pero el monto de la carrera era de $20. “Me dijo que no me preocupara, que al llegar, lo esperaba alguien que le cambiaría el billete”, expresó.

Al ingresar al Fuerte Tiuna, el supuesto pasajero sacó un arma de fuego con la que amenazó al chofer. “Le dije que si quería me matara, que no le iba entregar nada. Cuando vi que la calle se llenó de gente, salté del carro y comencé a gritar que me quería robar, pero antes de escaparse me quitó 50 euros y 20 dólares que llevaba en la guantera”, contó la víctima.

Luego de este incidente, el agraviado ofreció todos los detalles a la compañía y además, alertó a otros conductores a través de grupos de Whatsapp. Suministró a sus colegas el número de teléfono y características físicas del antisocial.

El martes, un motorizado de Yummy recibió una alerta de la empresa, para que recogiera a un pasajero en Chacao. “Cuando mi compañero verifica el número se da cuenta que lo tenía registrado como ladrón, enseguida avisó a los demás conductores y a funcionarios de Polichacao”, detalló el chofer entrevistado.

El motorizado llegó al encuentro pero junto a sus compañeros y la policía, que capturó al sospechoso, quien fue identificado como Moisés Antonio Atencio (21).

Glorimar FernándezSucesos

