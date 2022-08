Ecarri y Chúo Torrealba se juntan reclamando transparencia financiera

Alianza del Lápiz recibió este martes a Jesús “Chúo” Torrealba, portavoz de la naciente Corriente Democratizadora Cambio en Positivo. Ambos coincidieron en que el país merece transparencia financiera y un diálogo que sea realmente efectivo para la gente.

En declaraciones a los medios de comunicación al término del encuentro, Ecarri declaró que en el país urge iniciar una plan de gobierno abierto para que los ciudadanos conozcan de qué tamaño es el gasto y los ingresos que hoy recibe el Estado.

“¡Cuentas claras! Que la gente sepa, a través de una web, cuanta plata hay disponible, cuánto ingresa en la Tesorería Nacional, cuánto está comprometido en las partidas”, exigió.

Sobre la crisis que agobia a trabajadores del sector público, Ecarri afirmó que está muy lejos de resolverse, pese a que Maduro anunció pagos pendientes.

«Las condiciones laborales del maestro venezolano no solamente se resuelven con un bono, sino que se deben atender condiciones y medio ambiente de trabajo. Los maestros venezolanos no pueden seguir siendo tratados como últimos en la fila cuando son los responsables del futuro del país (…) Un día no tienen plata para pagar un bono y al día siguiente si tienen plata para pagar el bono. Hoy nos hace falta, más que nunca, políticas de gobierno abiertos”, fustigó.

Por su parte, «Chúo» Torrealba precisó que la lucha del gremio docente debe ser una gran lección para el país y celebró la “clara victoria inicial” de los trabajadores que se movilizaron durante semanas de forma “pacífica pero contundente, asertiva pero constitucional” y por otro lado planteando una reinvindicación que agrupaba a todos y no simplemente un discurso contra el gobierno.

“Era un discurso, un reclamo a favor de la gente, a favor de sí mismos eso obtuvo un logro determinado”.

El sábado pasado, se cumplió un año desde que inició el diálogo entre la Plataforma Unitaria y el chavismo, y a juicio de Torrealba este ya debe ser «superado».

“Tiene que haber un diálogo en función de la gente, a partir del dolor y de la esperanza de la gente y para eso es necesario construir un referente que, como la Alianza del Lápiz y cómo muchos otros actores que están emergiendo, sean capaces de reinventar la política en Venezuela. Este es un llamado a favor de todos, tenemos que crear un espacio para encontrarnos no solamente en el discurso sino en acciones concretas”.