Emma Guerrero habló sobre polémica de José Ramón Barreto

En 2020, un video íntimo de la actriz e influencer Emma Guerrero y el actor venezolano José Ramón Barreto, pareja de la también actriz Krysthel Chuchuca, circuló por redes sociales. Ella, muy afectada tras esta invasión de su privacidad, siguió un proceso legal.

Ahora el venezolano Eulices Alvarado, quien también es actor, revive este penoso asunto al decir a través de sus historias de Instagram que él y Barreto “tuvimos como una relación en ‘A puro corazón’, luego no terminamos tan bien. Él, en venganza, dio la entrevista, se le fue de las manos, todo el mundo sospechó de lo que traíamos y para cuidarse publicó el video con la actriz ecuatoriana”.

Al finalizar el proyecto, José Ramón inició una disputa al manifestar que jamás volvería a trabajar con Eulices.

Al respecto Emma Guerrero expresó: “Ese tema ya es capítulo cerrado en mi vida. Me llegó ese video del actor. Yo no lo conozco, pero si lo dice, él tendrá sus razones. Solo diré: ‘gracias’ porque todo cae por su propio peso. Aunque viví momentos duros como mujer y como madre, ya lo superé y por respeto a mi familia no comentaré nada más”.

Eulices actualmente vive en Colombia, ha participado en diversos proyectos como ‘Enfermeras’, ‘El grito de las mariposas’, ‘Decisiones’ y en ‘A puro corazón’ interpretó a Elías Mujica, alias El Gato. Mientras que José Ramón le dio vida a Simón Bolívar en la serie de Netflix.

Con información de expreso.ec