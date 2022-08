Adele protagoniza la portada de la revista Elle

La cantautora británica, Adele, dio a conocer en redes sociales que protagonizará la edición de septiembre de la revista Elle.

Para la entrevista Adele conversó sobre su trayectoria desde el lanzamiento en 2008 de «19».

Adele es una de las artistas musicales con mayores ventas del mundo y a lo largo de su carrera ha sido galardonada con innumerables premios entre los que destacan: quince Grammys, doce Brits, un Oscar y un Globo de Oro. Además, es la primera artista femenina en la historia que posiciona tres sencillos «Rolling in the deep», «Someone like you» y «Set fire to the rain», entre los primeros puestos de la lista musical Billboard Hot 100 simultáneamente.

