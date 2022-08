El mensaje que lanzó Miguel Mawad en sus redes sobre Gaby Espino que genera polémica

Cabe destacar que, recientemente la actriz criolla se sinceró sobre su vida personal y sentimental a través de sus redes sociales, expresando «Pasan tantas cosas en un año (…) Este año ha sido muy especial, han pasado muchas cosas, han pasado personas por mi vida, experiencias, situaciones, vivencias, trabajos, y todas esas experiencias me han enriquecido como ser humano y hoy solo estoy agradecida» sin dar más detalles sobre su ruptura con Mawad y su vida sentimental.

Ahora bien, horas más tarde de darse a conocer las palabras de Gaby, el empresario afecto al chavismo envió una indirecta a través de sus redes sociales y parece estar dedicado a la modelo y presentadora criolla, expresando «Nunca había estado con una mujer que haga sentir tantas cosas, estrés, ansiedad, dolor de cabeza, malos ratos, etc».

En este caso, todo parece indicar que la actriz y el empresario no quedaron en muy buenos términos porque no es la primera vez que Mawad pública este tipo de mensajes en contra de Gaby, sin embargo la artista se mantiene respetuosa en cuanto a lo que su ex respecta y no ha brindado declaraciones.

por Gossipvzla

Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora