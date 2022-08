Empresarios piden mejores servicios para que Margarita pueda competir como Zona Económica Especial

El presidente de la Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción de Nueva Esparta, José Gregorio Rodríguez, subrayó que es necesaria la participación del sector privado para alcanzar servicios óptimos. Plantea privatizar el servicio de agua o la creación de una empresa mixta para reducir los ciclos de suministro.

La Asunción. Aunque Nueva Esparta cuente con la estructura básica a nivel de hoteles, restaurantes, centros comerciales y espacios tanto para la gastronomía como para la prestación de servicios turísticos en general, es necesario superar la cuesta de la deficiencia en los servicios básicos.

José Gregorio Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, Puerto libre y Producción de Nueva Esparta, considera que para poder avanzar en la consolidación de la Isla de Margarita como Zona Económica Especial, es necesario lograr servicios de primer nivel.

Rodríguez indicó que en las reuniones sostenidas hasta ahora con los organismos involucrados para consolidar ese modelo en esta zona del país, como la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional electa en 2021, han concluido en que es necesario transitar previamente por al menos tres líneas de acción o tres momentos importantes.

En la más reciente reunión participó el diputado Nicolás Maduro Guerra, quien se comprometió a mediar directamente con el presidente de la República, para agilizar todo lo que sea necesario al respecto.

Rodríguez destaca que la primera línea de acción inmediata, en la cual no requieren redactar documentos para que a través de decisiones políticas, tanto el Ejecutivo nacional, regional y municipales se pongan de acuerdo, es ir adecuando la capacidad de la estructura básica en hoteles, restaurantes y zonas gastronómicas.

Igualmente considera prioritaria la necesidad de establecer estímulos fiscales a cada uno de los prestadores de servicios turísticos, pero lo primordial para los empresarios sin restar importancia a los otros aspectos, es la optimización de los servicios públicos.

Nada es posible sí tenemos unas instalaciones de primer nivel como las que tenemos de clase mundial, pero los servicios no tienen capacidad de respuesta para atender la demanda que eso generaría», enfatizó Rodríguez.

El gremialista entiende la magnitud de los recursos que para eso se requieren y en razón de eso, plantean una apertura para el sector privado de manera que pueda invertir a través de figuras como la alianza pública-privada y las concesiones de los servicios para poder ver resultados inmediatos, entendiendo que el Ejecutivo Nacional no cuenta actualmente con los recursos que permitan desarrollar esos planes.

Por eso el sector privado quiere estar abierto para contar con un servicio eléctrico todos los días, porque si bien ha mejorado, no es lo que merece. Además los empresarios deseamos que el agua no llegue cada 72 días sino todos los días cuando abramos el grifo. También es necesario contar con internet banda ancha de quinta generación porque no hay modelo de negocio que pueda soportar el actual», destacó Rodríguez.