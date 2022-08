España | Última hora en directo de la guerra en Ucrania

Te contamos en directo la última hora de la guerra en Ucrania. El conflicto con Rusia está peor que nunca y, lo peor, es que no se espera que haya fecha para terminar. Por el momento, Vladímir Putin no está dispuesto a negociar a pesar de que Zelenski está poniendo todo su empeño en ello. Mientras, el número de fallecidos no deja de ascender. Te contamos la última hora del conflicto Ucrania – Rusia.

Guerra de Ucrania, en directo

Al menos seis muertos por un bombardeo ruso sobre Járkov

Al menos seis personas han muerto y otras 16 han resultado heridas como consecuencia de un supuesto bombardeo ruso sobre la ciudad de Járkov, en el este de Ucrania.

El gobernador regional, Oleg Sinegubov, ha asegurado en Telegram que seis personas han perecido tras unos ataques que han afectado a una zona residencial del área de Saltivka.

Las Fuerzas Armadas ucranianas también han confirmado ataques de las fuerzas rusas en Lebiazhe y Bazaliivka, en un intento por ganar terreno en la región de Járkov. Según el Ejército de Ucrania, la ofensiva fue repelida con éxito, informa Ukrinform.

Zelenski reitera que Rusia debe retirarse de Zaporiyia para garantizar el retorno a la seguridad

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reiterado que Rusia «debe» abandonar el control de la planta de Zaporiyia con el fin de que se pueda garantizar una vuelta a la seguridad nuclear.

«El Ejército ruso debe retirarse del territorio de la planta de energía nuclear y de todas las áreas vecinas. Esto debería suceder sin ninguna condición y tan pronto como sea posible», ha afirmado Zelenski en el discurso diario que graba para dirigirse a los ucranianos.

Moscú recluta ciudadanos extranjeros para la guerra

Las autoridades ucranianas aseguran que, ante la falta de ciudadanos rusos dispuestos a ir a la guerra contra Ucrania, el Kremlin ha iniciado el proceso de reclutamiento entre ciudadanos extranjeros, mientras en Chechenia se forma a «voluntarios» para acudir al frente.

La fecha exacta en la que comenzó la guerra

La guerra en Ucrania empezó el pasado 24 de febrero, cumpliéndose hoy casi seis meses desde que Putin instó a las fuerzas rusas a invadir Ucrania. Desde entonces son ya más de 300 niños los que han fallecido.