Jóvenes en Margarita buscan empleos con la esperanza de poder pagar su educación universitaria

Los altos costos de la educación universitaria en la Isla de Margarita han impulsado a los jóvenes para emprender caminos en el campo laboral que les permita cubrir cada uno de los gastos trimestrales que demanda una carrera en las principales universidades de la entidad insular.

“Dejamos de disfrutar en vacaciones para empezar a buscar un empleo que me brinde al menos mensual 200 dólares que me permita cubrir las primeras cuotas de mi carrera, el trimestre pasado eran 240 dólares y este nuevo periodo no sabemos en cuanto saldrá”, dijo Mateus Núñez, estudiante de la Universidad de Margarita.

Núñez, comenta que cuando inició la universidad en 2019, esta tenía un costo trimestral de 50 dólares. En la actualidad, paga el triple de lo que hace algunos años podía costar estudiar en el sector privado de la Isla de Margarita. “Conseguir una beca se me hace imposible, por temas de transporte no puedo asistir a diario a la institución y por más esfuerzos que haga me toca trabajar porque necesito dinero para comer”, dijo el ciudadano.

Muchos estudiantes, trimestralmente, en el caso de la Universidad de Margarita, deben ingeniarse numerosas alternativas para producir el dinero suficiente para cubrir las cuotas o las demandas que se producen en el día a día.

Estos desconfían del sistema público porque para muchos estudiantes les parece una eternidad pasearse por una institución donde existen graves carencias en el campo de educación universitaria, como es el caso de la Universidad de Oriente o las demás casas de estudio en el territorio insular.

Los estudiantes deben trabajar horas extras o hacer sacrificios para poder pagar su educación universitaria

“Hoy en día tenemos que hacer grandes sacrificios, no tenemos vacaciones, toca trabajar para poder tener ingresos, porque sin dinero no podemos estudiar. Por eso vamos a los hoteles o los centros comerciales en búsqueda de un empleo medianamente estable que nos permita cubrir nuestras demandas académicas”, comentó ante La TV Calle un estudiante de derecho en UNIMAR.

Algunos de los jóvenes requieren a la industria del turismo en la Isla de Margarita como una de esas alternativas para poder abordar sus gastos universitarios, mientras que otros emprenden con pequeños negocios para que sus ganancias estén dirigidas a su fondo de inversión universitaria.

Aunque existen varios casos en que estos jóvenes deben renunciar a sus sueños para poder subsistir ante la crisis que enfrenta el país, porque el índice de ingresos que manejan en su hogar no es suficiente para comprar alimentos o los recursos que le brindan medianamente una calidad de vida.