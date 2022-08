Nueva Esparta | Estudiantes temen continuidad de sus estudios debido a incremento de pasaje

Habitantes del estado Nueva Esparta denuncian el incremento de las tarifas de pasaje del transporte público de manera inesperada.

El aumento del precio en las principales rutas de la entidad insular representa un golpe a nivel financiero para la comunidad universitaria y los trabajadores que constantemente utilizan este servicio como un mecanismo de movilización.

«Ayer tuve que cancelar 20 bolívares para poder llegar desde mi casa hasta el trabajo.

Mi salario son 120 bolívares y con este aumento no me alcanza para cubrir mis rutas de transporte a diario, semanal se me va el dinero», dijo Rosa Figueroa, habitante del municipio Arismendi.