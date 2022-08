Organizaciones sociales de Argentina marcharon contra la especulación

Las centrales obreras y movimientos sociales de Argentina se movilizaron este miércoles hasta el Congreso Nacional, para rechazar la especulación del sector empresarial.

La convocatoria provino de la Central General de Trabajadores (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), aunque ha incluido a otros espacios sindicales y movimientos sociales.

En declaraciones al medio local C5N, el miembro de la CGT, Carlos Acuña, manifestó que, esta movilización apunta, a manifestar su rechazo al empresariado, que se encuentra remarcando precios, generando una inflación especulativa.

«La expectativa es que los empresarios entiendan que no pueden seguir remarcando» y señaló que en materia de salarios «cada cual en su sector tiene que discutir de acuerdo a las condiciones que está su sector»

Por su parte, Pablo Moyano, aseveró que, pese a que «bancan» al presidente Alberto Fernández, es necesario que se frene a los que buscan especular para hacerle daño al pueblo.

«Y después seguramente en las próximas reuniones le vamos a pedir que las paritarias sean libres, que se les de un bono a los trabajadores que no lleguen a fin de mes y que se universalice la Asignación Universal por Hijo para todos los trabajadores registrados», puntualizó.

De acuerdo con la CGT, “esos actores políticos deben abandonar la mezquina confrontación electoral en beneficio de intereses individuales. La inflación alcanzó niveles intolerables que pulverizan el poder de compra de los trabajadores y, mucha de la responsabilidad, depende de sectores que se apropiaron de ganancias en tiempo de pérdidas para los trabajadores».

De acuerdo con los datos oficiales de julio, dados a conocer el pasado jueves, los precios al consumidor avanzaron 7,4 % en relación con junio —el mayor salto mensual desde 2002— y 71 % en términos interanuales, con un alza acumulada en los primeros 7 meses del año del 46,2 %.

Movimientos de Argentina en contra de los tarifazos

Por otra parte, desde la Plaza de Mayo, se congregaron algunos movimientos de izquierda, para rechazar las medidas de «subsidio de tarifas», anunciadas este martes por el Gobierno Nacional.

De acuerdo con medios locales, los gremios acusaron a Sergio Massa de ser «el representante del ajuste del FMI en la Argentina.

«Acá en la Plaza de Mayo, nos dimos cita para decir bien fuerte ‘queremos rechazar el paquetazo de Massa’», resaltó por su parte, Guillermo Pacagnini, de la Asociación bonaerense de Profesionales de Salud.

Por su parte, Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, acusó al gobierno de usar la inflación para liquidar los salarios.

«¿Hay alguna duda en este país de que con el ajuste que se está aplicando el salario sirve para menos? El salario es una variable de ajuste. El Gobierno utiliza la inflación para liquidar los salarios. ¿Cómo vamos a decir que el Gobierno no es responsable de los precios? Hay un ajuste, pero no se puede decir ajuste. Hay un tarifazo pero no se puede decir tarifazo», puntualizó, citado por medios locales.