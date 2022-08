¿Puedo descargar las cuentas médicas en la quiebra?

Cuando usted se siente mal y necesita recibir un tratamiento médico, las cuentas médicas seguramente son su última preocupación. Recuperar su salud es su prioridad. Sin embargo, las facturas médicas pueden causar otro tipo de daño, específicamente dirigido a su estabilidad financiera.

Si está abrumado con las facturas médicas y no sabe cómo las pagará, es posible que se pregunte si es posible declararse en bancarrota por su deuda médica. En olympuslawcorp.com le explican cómo técnicamente lo es, pero no como una opción independiente. No existe tal cosa como una bancarrota médica, pero afortunadamente la deuda médica es cancelable a través de procedimientos regulares de bancarrota.

¿Puedo deshacerme de deuda médica al declararme en bancarrota?

Una bancarrota no se puede limitar a las facturas médicas, pero sí es posible obtener alivio de su deuda médica a través del proceso de bancarrota. En una bancarrota, la deuda médica se considera deuda no garantizada no prioritaria lo que significa que se puede perdonar. Por el contrario, las deudas prioritarias, como las facturas de impuestos, la manutención de los hijos y los préstamos estudiantiles, no pueden eliminarse mediante la bancarrota. Y el incumplimiento de pago de una deuda garantizada, como una hipoteca o un préstamo de automóvil, resultará en la pérdida de su garantía.

Si usted está considerando declararse en bancarrota para lidiar con una deuda abrumadora, incluidas las facturas médicas, sepa que este es un paso importante que tendrá implicaciones duraderas para su crédito en los años venideros. Durante el proceso de bancarrota, usted deberá divulgar todas sus deudas, ingresos y bienes para que el tribunal pueda determinar cuál será el resultado y los próximos pasos. La bancarrota es complicada, por lo que es útil aprender sobre el proceso de bancarrota antes de comenzar.

Dos tipos de quiebra

Hay dos tipos principales de quiebra personal: el Capítulo 7 y el Capítulo 13. Ambos abordan el problema del exceso de deuda, pero los procesos son diferentes. He aquí hay un resumen de cada uno.

Bancarrota de Capítulo 7 y deuda médica

La bancarrota del Capítulo 7 está diseñada para ayudar a las personas que no pueden pagar sus deudas. El tribunal considerará lo que debe, sus ingresos y cualquier activo que pueda venderse para ayudar a pagar su deuda. El Capítulo 7 cancela su deuda médica en cuestión de meses, pero no es una opción para todos. Algunos detalles:

El Capítulo 7 se basa en los medios y sus ingresos deben estar por debajo de la mediana de su estado para un hogar de su tamaño.

Parte de su propiedad puede ser liquidada. El dinero recibido se utilizará para pagar a sus acreedores.

El proceso dura de cuatro a seis meses.

Una bancarrota del Capítulo 7 permanece en su informe de crédito durante 10 años.

Bancarrota de Capítulo 13 y deuda médica

Después de tomar en cuenta sus deudas, ingresos y activos, una bancarrota del Capítulo 13 establece un plan ordenado por un tribunal que lo ayuda a pagar una parte o la totalidad de su deuda, incluidas las facturas médicas, en cuotas mensuales asequibles que no superan el 15 % de su Ingreso disponible. Además: