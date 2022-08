El escabeche es un fantástico método de conservación de alimentos en vinagre con aceite y algunos ingredientes aromáticos, muy sencillo de elaborar y que se puede aplicar sobre todo a carnes y pescados pero también a verduras. Los alimentos aguantan bastante tiempo en la nevera sumergidos en el líquido, además de resultar muy sabrosos y jugosos.

Esta receta de caballa en escabeche tradicional con zanahoria y cebolla es una forma fantástica de sacarle partido a este pescado quedando tierno y sabroso, con un aliño aromático y repleto de verduras. La clave está en cocinar las verduras el tiempo que necesitan para que estén tiernas y aporten sus jugos y sabor a la mezcla.

Eso si, el toque diferencial lo ponen los ingredientes aromáticos, en este caso tomillo, romero, laurel y pimienta negra, y el vino blanco y el vinagre se encargan del resto. Aprovecha cuando las caballas están en temporada (suele ir de Febrero a Mayo) para conseguirlas cuando más sabrosas están y económicas y elabora una buena cantidad de escabeche para después envasarlas en conserva y así tenerlas disponibles el resto del año en tu despensa.

Si te gusta la caballa seguro que te encantará preparar esta rica caballa al horno con cebolla y perejil, y si lo tuyo son los escabeches anímate a preparar estas sardinas en escabeche, riquísimas y sin tener que freírlas o los mejillones en escabeche caseros. También está buenísimo el escabeche de pollo o el atún en escabeche de… ¡Escándalo!

Y ya que he mencionado las sardinas anímate a preparar estas deliciosas sardinas al horno, muy fáciles y con trucos contra el olor o la coca de recapte catalana tradicional con escalivada, sardinas y anchoas. También de aperitivo con pescado te encantarán los boquerones en vinagre o los mejores boquerones fritos, jugosos y crujientes.

Ingredientes para preparar caballa en escabeche tradicional con zanahoria y cebolla (aperitivo para 4 personas):

2 caballas en escabeche, aunque puedes preparar más cantidad a la vez. Pide en la pescadería que te saquen los dos lomos de cada caballa. Te recomiendo que te den igualmente las raspas y cabeza que le retiren y lo guardes para preparar caldo casero de pescado para otra receta.

Un poco de harina de trigo.

3 dientes de ajo.

1 cebolla.

1 zanahoria.

100 ml de aceite de oliva.

1 ramita de tomillo fresco (o 1/2 cucharadita de postre de tomillo seco).

1 ramita de romero fresco (o 1/2 cucharadita de postre de romero seco).

1 hoja de laurel.

1 cucharadita de postre de granos de pimienta negra (unos 10 granos).

1/2 cucharadita de postre de pimentón dulce.

100 ml de vino blanco.

50 ml de vinagre de vino blanco.

200 ml de agua.

Sal.

Preparación, cómo hacer la receta de caballa en escabeche tradicional con zanahoria y cebolla:

Pela los dientes de ajo y córtalos en rodajas finas. Pela la cebolla, córtala por la mitad y después en tiras finas. Lava la zanahoria y si lo prefieres pélala con un pelapatatas y después córtala en rodajas finas. Prepara una sartén con el aceite de oliva y a fuego medio. Cuando te arreglan los lomos de las caballas por el centro de cada uno habrá una tira de raspas. Como a mi me gusta después comerme las caballas sin estar pendiente de las raspas lo que hago es quitárselas con unas pinzas que tengo para el pescado aunque también puedes cocinarlas tal cual y luego irlas quitando al comerlas. No son muchas y están solo en el centro de cada lomo, en la hendidura que puedes ver en la fotografía. Échale un poco de sal a los lomos de las caballas por ambos lados. Pon en un plato un poco de harina y pasa por él los lomos de las caballas por ambos lados, que queden cubierto de harina pero con una capa muy fina, sacúdelos un poco si es necesario y ve cocinándolos en la sartén, primero con la piel hacia arriba. Cocina las caballas 2 o 3 minutos por un lado, hasta que dejen de verse crudas, y entonces dales la vuelta y un par de minutos por el otro lado. Sácalas a un plato y resérvalas. En esa misma sartén y con el aceite de la caballa, a fuego suave, echa los ajos, la cebolla y la zanahoria junto con un poco de sal y cocina durante unos 20 minutos o hasta que la cebolla esté bastante tierna. No debe llegar a dorarse, si eso pasa debes bajar la temperatura del fuego. Incorpora las ramitas de tomillo y romero, la hoja de laurel, los granos de pimienta negra y el pimentón dulce y cocínalo todo junto 3 minutos. Sube el fuego para que esté fuerte, echa el vino blanco y espera 2-3 minutos a que se evapore el alcohol. Baja de nuevo el fuego para que esté suave, echa el vinagre, el agua y un poco de sal y cocina 15 minutos la mezcla del escabeche. Incorpora los lomos de las caballas y cocínalos en el escabeche 3 minutos. Retira la sartén del fuego y espera a que se enfríe. Pruébalo por si necesita más sal. Aunque puedes comerlas en el momento lo ideal es dejar un reposo y degustarlas al día siguiente.

Tiempo: 1 hora

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Estas caballas en escabeche están ricas incluso recién hechas pero la gracia de esta elaboración es que gana sabor con los días así que puedes consumirlas al día siguiente o incluso cuando hayan pasado 2 o 3 días, ya verás cómo la intensidad de sabor va en aumento. Te pueden aguantar una semana o incluso más en la nevera, eso si, siempre y cuando todos los ingredientes estén sumergidos en el líquido del escabeche, y si no es así deberías añadir un poco más de aceite y guardarlo en un tarro o recipiente estrecho. Es una de esas elaboraciones que se prestan a guardarse en conserva así que si quieres tenerlas a mano durante meses anímate a ello.

Sirve las caballas en un plato al centro de la mesa con algunas verduras y un poco de líquido del escabeche (pero sin ramitas de tomillo o romero, sin hoja de laurel y sin granos de pimienta), se pueden comer tal cual pero también es genial ponerlas sobre tostadas o acompañadas de patatas chips. Verás que quedan muy jugosas y por supuesto sabrosas y aromáticas, sin duda es un aperitivo de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de caballa en escabeche tradicional con zanahoria y cebolla:

El escabeche admite todo tipo de variaciones, por ejemplo se puede elaborar con pimientos, tanto verde como rojo. También se puede aromatizar de forma diferente con semillas de mostaza, orégano o incluso trozos de hinojo.

En mi caso me gusta cocinar las caballas a medio camino entre la plancha y la fritura pero por supuesto puedes optar por hacerlas a la plancha con poco aceite o bien utilizar más cantidad de aceite y freírlas. En todo caso siempre recomiendo pasarlas previamente por harina, se mantienen más compactas y quedan mejor.

Consejos:

Siempre que vayas a la pescadería y te arreglen algún pescado en lomos pídeles que te den las raspas y la cabeza que han retirado. Piensa que es algo que ya has pagado y te vendrá genial para elaborar un caldo de pescado casero para otras recetas como por ejemplo un arroz o una sopa. Yo lo que hago es ir congelando las raspas y cuando tengo 3 o 4 y variadas me pongo a hacer un rico caldo. Personalmente me gusta que me lo guarden de casi todos los pescados menos del salmón porque suelta mucha grasa y no me parece que aporte tanto sabor como otros pescados.