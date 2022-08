Carabobeños sobreviven cortando maleza a cambio de comida

Un trabajo fijo no genera lo suficiente para algunos carabobeños, pues muchos para poder salir adelante hacen diferentes labores. José Carmona, de 35 años de edad, todos los días sale a trabajar caminando calles, preguntando casa por casa si puede cortar la maleza al frente de la casa de algunas personas.

Carabobeño sobrevive cortando maleza

Carmona, un carabobeño que sobrevive cortando maleza, contó que no todas las personas tienen la posibilidad de darle cinco dólares en efectivo, por ello acepta paquetes de comida a cambio. «Salgo todos los días y puedo hacer mínimo un trabajo al día, a veces puedo llegar a hacer tres, invertí en la desmalezadora que se hace más rápido el trabajo».

Además, dijo que realmente no tiene mayores oportunidades para trabajar. Su anterior trabajo constaba de botar basura, pero resultó mejor hacer esta labor. Tiene tres hijos que mantener y la situación de Venezuela lo hace difícil. Quiere salir adelante, no se ha ido del país por no contar con pasaporte y no quiere dejar a su familia sola.

«No soy capaz de irme por lo menos el pasaporte, no quiero dejar a mi familia sin sustento si me llega a pasar algo. Esa gente que se va por el Darién no saben si regresa, prefiero quedarme cerca de mi familia trabajando».

Por último, explicó que no cuenta con muchos lujos por trabajar independientemente, todo el dinero se va solamente en comida y aún no ha podido comprar los útiles escolares para sus hijos.

