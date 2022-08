«House of Dragon»: Una nueva Khalessi para lo nuevo de «Game of Thrones»

Criaturas fantásticas, sexo, violencia, luchas de poder, traiciones y una nueva Khaleesi. Lo mejor y lo más discutido del exitoso «Game of Thrones» vuelve a la televisión la próxima semana con «House of Dragon», la precuela de la famosa saga, que trata de reavivar su éxito con la misma fórmula y continuar su legado.

Muchos han sido los proyectos que se han barajado como primer spin-off (o serie derivada) de la famosa saga, pero finalmente una trama sobre la Casa Targaryen es la que tomará el relevo de la mítica serie solo tres años después de su controvertido final.

«House of Dragon» se estrena el próximo lunes en todo el mundo en la plataforma HBO Max con diez episodios, el respaldo de su creador, George R.R. Martin -guionista- y una protagonista que es un claro homenaje a Daenerys Targaryen, la conocida Khalessi.

Dos siglos antes

«House of Dragon» se desarrolla doscientos años antes de la fantasía épica de la trama de «A Song of Ice and Fire» (la colección de novelas que inspiró la serie original), y el universo en el que está ambientada es completamente reconocible para sus seguidores.

Hay dragones (hasta 17 criaturas), criaturas fantásticas, amor, odio, sangrientos combates y maniobras de todo tipo con un único objetivo: alcanzar el Trono de Hierro. Los Targaryen ostenta el trono de los Siete Reinos y reina la paz, pero abundan las tensiones con otros pueblos que pueden derivar en conflicto mayor.

Lejos queda todavía el asesinato del Rey Loco (Aerys II) y la casi completa destrucción de su linaje.

Nuevos protagonistas

La princesa Rhaenyra (interpretada por Milly Alcock -joven- y Emma D’Arcy -mayor-) es una de las claras protagonistas de «House of Dragon». También los son el rey Viserys I (Paddy Considine), la reina Alicent Hightower (Emily Carey y Olivia Cook) y Daemon Targaryen (Matt Smith, el más famoso Dr. Who), hermano del rey.

Viserys, acechado por enemigos dentro y fuera de la capital, se enfrenta a la difícil decisión de elegir sucesor entre su hija -Rhaenyra- y su hermano -Daemon-, violento, ambicioso y claro ejemplo del lado oscuro de los Targaryen.

La idoneidad de Rhaenyra para ser heredera del Trono de Hierro por su condición de mujer es una de las claves de la historia. «Cuando sea reina, crearé un nuevo orden», dice en una de las escenas. La princesa se labra poco a poco su camino hacia el trono.

Pese a su carácter más templado, Rhaenyra es un claro guiño a la enigmática Khalessi, la ‘Madre de Dragones’. En las primeras escenas sobrevuela King’s Landing a lomos su dragón, Syrax, con una indumentaria y un recogido de su frondosa cabellera idénticos a los que solía llevar la mítica protagonista de «Game of Thrones».

La trama avanza -con numerosos saltos temporales- marcada por la guerra, las traiciones, los matrimonios de conveniencia y un rey cada vez más enfermo, mientras poco a poco se va esclareciendo quiénes son los aspirantes mejor posicionados para alzarse con el ansiado trono.

HBO Max mantiene la fórmula con la que revolucionó la televisión en 2011 y ganó millones de suscriptores de audiencia: una superproducción de fantasía épica, trama enrevesada, mucho ritmo y hecha para todos los públicos.

La pregunta es si los dragones, la nueva Khaleesi y la nueva trama tienen la solidez para aspirar a sostener el legado de «Game of Thrones» y continuarlo.