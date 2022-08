México | Niña de 10 años se convierte en la modelo trans más joven

Noella McMaher es una niña de 10 años que se convirtió en la modelo más joven y en la primera trans en participar en la famosa pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York.

Meet 10-year-old Noella McMaher who made history for being the youngest trans girl to walk at New York Fashion Week, for designer Mel Atkinso. https://t.co/bJcvvQlAkp pic.twitter.com/NCYYOROwdY

