Pelea en la que asesinaron a vendedor inició dentro de vagón del Metro

1448102

«Lo atacaron dentro del vagón antes de llegar a la estación parque Miranda, luego lo bajaron a golpes y en el andén uno de ellos lo apuñaló. Eran alrededor de seis vendedores los que cometieron el hecho», así describió un familiar de Juan Alberto Escalona Mora (43), sus últimos minutos de vida, cuando en medio de una pelea presuntamente por el control de las ventas de chucherías, resultó herido de gravedad.

Este hecho ocurrió el pasado lunes 15 de agosto. Allegados a la víctima alegaron sentirse consternados por este hecho, ya que desde hace 10 años Escalona se dedicaba a la comercialización de golosinas dentro y fuera de las estaciones del Metro de Caracas.

«De esta forma mantenía a su familia, aunque no tenía hijos, él era el sustento de su mamá que ya está bastante mayor, también colaboraba con sus hermanos y sobrinos», declaró el familiar, quien pidió que su identidad fuera resguardada.

El ataque ocurrió en presencia de varios pasajeros que esperaban por el tren, también quedó registrado en las cámaras se seguridad de este sistema de transporte. Este jueves, el comisario Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), anunció la detención de Jesús Alberto Castillo Alpón (21), acusado de ser quien propinó las heridas mortales a Escalona.

La policía científica busca también al hermano del detenido, identificado como Adrián Arturo Castillo Alpón (29) y a un hombre apodado «el Guajiro», quienes participaron en el ataque.

«Ellos no querían que Juan vendiera las chucherías en esa estación, ya que se dividieron los vagones y a cada quien le correspondían diferentes zonas. Eso cambió de un tiempo para acá, porque anteriormente había orden entre ellos pero la venta era libre. No sabremos nunca qué pasó, ya que cuando fue trasladado al hospital estaba muy grave y ya no volvió a hablar», puntualizó el pariente del fallecido.

Glorimar FernándezSucesos

Glorimar FernándezSucesos