Perú | INPE PONE EN LIBERTAD A ANTAURO HUMALA

El acusado de homicidio y secuestro, Antauro Humalo, será puesto en libertad en las próximas horas

El etnocacerista y exconvicto, Antauro Humala, que cumplía una condena por 25 años por los delitos de homicidio simple, secuestro y rebelión en el Andahuaylazo, fue dado en libertad este viernes 19 de agosto.

Según el Instituto Nacional Penitenciario del Perú, se le habría otorgado la libertad por redención de pena por trabajo y estudios.

Ante esto diferentes personajes se han hecho notar generando diferentes posturas. Sin embargo, la más resaltante fue la del líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien saludo su liberación y catálogo de justo su liberación.

Cabe mencionar que la defensa legal del hermano del expresidente, Ollanta Humala, comunicó que será puesto en libertad entre el 22 y 23 de agosto.

¿Qué es la redención de la pena por trabajo y educación ?

Esta medida permite que el reo pueda reducir su condena, siempre y cuando el condenado se desempeñe laboralmente o en materia educativa.

Según el INPE habría estudiado y trabajado por 3667 días, lo cual le permitió redimir su pena en un año y siete meses.

Fecha de publicación: 2022-08-19 22:31:25

