Suiza extraditó a Luis Fernando Vuteff acusado de lavado de dinero con Pdvsa

Seguridad Migratoria de Miami detuvo este jueves a Luis Fernando Vuteff, yerno del exalcalde Antonio Ledezma, según informaron las propias autoridades a través de su cuenta en Twitter.

Vuteff, de nacionalidad argentina, es de los señalados en el caso «Money Flight», por lavado de fondos desviados de Pdvsa.

El abogado de Vuteff, a principios de agosto de este año, dijo que su representado, quien estaba arrestado en Suiza, no se opondría a la solicitud de extradición introducida por Estados Unidos y recalcó que desde el país norteamericano se defendería de los cargos que se le acusan.

El Departamento de Justicia presentó el mes pasado cargos contra Vuteff por su presunta participación en una conspiración para lavar hasta $1,200 millones de fondos extraídos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), junto a su ex jefe, el suizo Ralph Steinmann.

Today @HSI_Miami El Dorado Task Force South arrested Luis Fernando Vuteff who was wanted for his alleged role in a $1.2 billion international scheme to launder funds corruptly obtained from Venezuela’s state-owned and controlled energy company, Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) https://t.co/8pAMlErVpi pic.twitter.com/8nZFIFGjIC

— HSI Miami (@HSI_Miami) August 18, 2022