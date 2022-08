bajar los salarios aunque suba el petróleo

¿La administración de Maduro tiene dinero para pagar los salarios y beneficios a los trabajadores de la administración pública? Todo depende de sus erogaciones. Estimaciones de consultoras señalan que el fisco está recibiendo mayores ingresos que en 2021 debido al alza de los precios del crudo, pero aún es insuficiente para cerrar el gigantesco déficit fiscal que ha acumulado en estos 22 años

La guinda que le faltaba al plan de ajuste económico del mandatario Nicolás Maduro es la reducción de los beneficios a los trabajadores de la administración pública. Los programas de estabilización macroeconómica de organismos multilaterales como el FMI, y que tan criticados fueron por el chavismo, son recomendados para compensar una fuerte caída de los ingresos. Sin embargo, en Venezuela el recorte de los salarios se ejecuta en época de mayores ingresos y de recuperación económica.

La medida de disminuir el bono vacacional de los educadores del sector público, luego de una serie de rebajas a las primas y bonificaciones planteados en el Instructivo Onapre (Oficina Nacional de Presupuesto), ente adscrito al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, generó fuertes protestas en todo el país. Con ello, los trabajadores del Estado comenzaron a dudar si efectivamente el país se ha recuperado económicamente como lo afirma la administración de Maduro, pues les resulta difícil de entender el importante ajuste a sus ingresos.

¿El fisco venezolano tiene dinero para pagar los salarios y beneficios a los trabajadores de la administración pública? Todo depende del monto de sus erogaciones. Estimaciones de consultoras señalan que el fisco está recibiendo mayores ingresos que en 2021, pero aún es insuficiente para el gasto que está acostumbrado a ejecutar y para cerrar el gigantesco déficit fiscal que ha acumulado en estos 22 años.

José Guerra, economista y diputado de la Asamblea Nacional de 2015, calcula que los recursos que recibirá el gobierno en 2022 son $20.000 millones por exportaciones de petróleo, $3.000 millones por Impuesto al Valor Agregado (IVA), $1.500 millones por la venta de gasolina en el mercado interno y $1.200 millones en ingresos por concepto de aduanas y otras contribuciones.

«Esta es la demostración de que Maduro sí tiene recursos para pagar el bono vacacional a los educadores, pero no quiere», afirmó Guerra.

Contar con cifras oficiales sobre la actividad económica del país, es imposible desde que el gobierno de Hugo Chávez dejó de publicar toda la información del Estado. Sin embargo, las consultoras privadas ofrecen sus estimaciones basados en datos de otras fuentes internas y externas.

El economista y profesor del IESA, José Manuel Puente, recalcó que aunque se ha hecho cuesta arriba estimar cuál es el resultado de la actividad económica y cómo va la ejecución presupuestaria en los últimos años, hay indicios que permiten afirmar que Venezuela recibirá este año el doble en ingreso fiscal tanto petrolero como no petrolero de lo que percibió en 2021.

«Es muy difícil hablar con rigurosidad de presupuestos en Venezuela, debido al nivel de opacidad y falta de transparencia fiscal de la revolución. De hecho, de los 120 países que mide el índice de transparencia mundial de presupuestos, Venezuela quedó en último lugar, es decir, tiene cero en grado de transparencia presupuestaria en todos sus niveles», destacó el economista.

Recordó, sin embargo, que las variables que permiten estimar un alza de los recursos son «sin lugar a dudas» los altos precios del petróleo, así como que la mejoría económica generará mayor recaudación tributaria, lo que le da un mayor margen de maniobra al gobierno. Igualmente tuvieron un efecto positivo las modificaciones de la política económica con la flexibilización de los controles de precios y la dolarización de facto.

La consultora Ecoanalítica estima que los ingresos petroleros del país aumentaron 150% en el primer semestre de 2022 en comparación con el pasado año. Mientras que cálculos basados en los precios del petróleo entre enero y junio, dan cuenta de recursos adicionales de la industria petrolera por $3.000 millones y un total de $7.560 millones en el período, según el portal Petroguía.

«Los recursos percibidos por Pdvsa entre enero y junio de 2022 superan en casi 70% a la cantidad que entró en el mismo período del año pasado, básicamente por el repunte del petróleo. Los recursos no son mayores debido a los descuentos en la venta y que el volumen de exportación está estancado ligeramente por encima de los 600.000 barriles por día», destacó la información.

Fue justamente en marzo de 2022 cuando comenzó a hacerse efectiva la regulación de las primas y bonificaciones a través del Instructivo Onapre, que trajo como consecuencia una desmejora de entre 30% a 50% en el ingreso salarial integral del sector público. Los trabajadores advirtieron que este instrumento es utilizado por la administración de Maduro para desconocer los acuerdos laborales firmados en las contrataciones colectivas. Seguidamente, las críticas surgieron tras el nuevo diseño de los tabuladores salariales y las protestas de calle comenzaron a mostrar cientos de pancartas rechazando las denominadas «Tablas del Hambre».

La respuesta que los funcionarios dan a las manifestaciones de los trabajadores se basa en que las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios y entes gubernamentales, impactan sobre los ingresos del país.

«La derecha reaccionaria pretende hacer ver que hay desidia porque no se está en consonancia con los derechos de los trabajadores, cuando el instructivo lo que dice es que no hay recursos, no hay medios, para resolver las necesidades», dijo Pedro Carreño, diputando de la Asamblea Nacional de 2020 en una sesión el jueves 4 de agosto.