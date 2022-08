Chile | Servel publicó nómina definitiva para el Plebiscito: Revisa aquí si eres vocal de mesa

Luego que quienes no pueden cumplir la función designada por la Junta Electoral se excusaran hasta el pasado martes, la mañana de este sábado 20 de agosto el Servicio Electoral (Servel) publicó en su página web la nómina definitiva de los y las vocales de mesa para el plebiscito del 4 de septiembre.

Asimismo, en esta ocasión si estás habilitado para votar, el ejercicio tiene carácter obligatorio. Puedes revisar aquí dónde es tu local electoral y si te corresponde ser vocal de mesa en esta segunda nómina.

Al ingresar al enlace, debes escribir tu RUN sin puntos y con signo digitador (ejemplo: 12345678-9), hacer clic en la casilla “Soy humano” y finamente apretar el botón “consultar”, tal como indica la siguiente imagen:

En caso de que la respuesta en pantalla sea un “SI”, fuiste designado por la Junta Electoral para recibir los votos emitidos por los electores de tu mesa y realizar el primer escrutinio, junto a otras cuatro personas. Deberán presentarse el sábado 3 de septiembre, a las 15:00 horas, para constituir sus mesas de sufragio, mientras que el domingo 4 se instalarán las mesas desde las 7:30 horas para comenzar a recibir a los votantes desde las 8:00 horas hasta el cierre de las 18:00, siempre y cuando no quede ningún votante.

En esta oportunidad ya no podrán excusarse y las personas que no concurran a desempeñar sus funciones de vocal de mesa, incurren en una infracción electoral, que es sancionada con una multa de entre 2 y 8 UTM, que va a beneficio municipal.

Los vocales designados por las Juntas Electorales, ejercerán dicha función durante cuatro años, actuando en todos los actos eleccionarios o plebiscitarios que se verifiquen, hasta antes de la próxima elección ordinaria para la cual fueron designados.