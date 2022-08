México | Gobierno de AMLO, “circo político” en donde se aplica la justicia selectiva: Jesús Zambrano

El Presidente Nacional del PRD, Jesús Zambrano acusó que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se aplica la justicia selectiva que busca desviar la atención para no señalar actos de corrupción de la administración federal.

“Estamos ante un circo político para distraer la atención sobre lo verdaderamente preocupante para el país. ¿Por qué no se ha actuado y por el contrario se ha exonerado a Manuel Bartlett o lo de Pío López Obrador, que el Presidente no ha declarado y puede mandar su declaración por escrito?, cuestionó el dirigente perredista al citar los actos de corrupción como Segalmex, la Línea 12 y la violación electoral de las llamadas corcholatas que han quedado en total impunidad.

Durante la inauguración de la Plenaria de los Grupos Parlamentarios del Senado y la Cámara de Diputados, Zambrano Grijalva expresó que la detención de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, obedeció a una venganza política.

“No había razón justificada, cómo es que la dejan salir en libertad sosteniendo los mismos argumentos que mantuvo desde el principio. Había que tener a alguien en la cárcel para alimentar el circo político del Presidente y entonces tomaron la decisión de liberarla.

“Muchas veces pensé que ella iba a salir libre hasta que terminara el sexenio de López Obrador por las cuentas pendientes que tenía el presidente por los video escándalos”, indicó.

Respecto a la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam, comentó que ésta tiene muchas aristas que hay que seguir analizando y ver finalmente cómo evoluciona el tema en los días sucesivos.

“Nosotros estamos en favor de que se haga justicia respetando las reglas del Estado de Derecho, pero todo pareciera indicar que estamos ante un ejercicio de justicia selectiva; se detiene a Murillo Karam, pero sigue habiendo muchas interrogantes que aún no se resuelven.

“No hay explicación plena y clara sobre dónde están los restos de los 43 estudiantes desaparecidos, tampoco hay una explicación sobre por qué exactamente se dieron esos lamentables acontecimientos y se llega a la conclusión de que es un crimen de Estado”.

Indicó que este gobierno no solo no reconoce su propia incapacidad para gobernar, sino que “está cayendo en la desesperación, empezando a tomar decisiones que preocupan y ponen en riesgo la vida democrática de nuestro país con acciones de justicia selectiva”.

Ante los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados y el Senado, Luis Espinosa Cházaro y Miguel Ángel Mancera, respectivamente, así como integrantes de ambas bancadas, Zambrano Grijalva hizo un reconocimiento al trabajo de los legisladores perredistas.

Mencionó que esta legislatura seguirá siendo de gran importancia, con asuntos de trascendencia para la vida del país “ustedes están siendo protagonistas de importantes decisiones que han ido tomando en sus manos en un momento en que las cosas y el país están de mal en peor, con crisis en todos los ámbitos de la vida nacional”.

Les dijo que el próximo período de sesiones, que inicia en 11 días, será complicado y hay que estar al pie del cañón todos los días todas las horas que se requieran para evitar que saquen adelante sus reformas retardatarias, regresivas.