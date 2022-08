México | Rosario Robles sale de prisión, continuará su proceso en libertad

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de Agosto de 2022.- La Fiscalía General de la República (FGR), informó la noche de este viernes que la ex Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y también ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, continuara su proceso en libertad.Esto luego de que el pasado 17 de agosto del año en curso, Robles Berlanga, presentó ante la FGR, una solicitud de cambio de medidas cautelares, para poder seguir su juicio en libertad con la imposición de las restricciones que la ley señala para estos casos, en razón de que diversas enfermedades le aquejan y por motivo de su edad.“Esta Institución, valoró el estado de salud de esta persona y las medidas de seguridad que garanticen su presencia en el proceso, por lo que solicitó al Juez de Control su anuencia para modificarle la medida cautelar de prisión preventiva justificada”.El Juez de Control determinó sustituirle la prisión preventiva justificada e imponerle las medidas cautelares de prohibición de salir del país sin autorización, entregar su pasaporte a la FGR y la presentación periódica ante esta Institución, para así cumplir la orden de la autoridad jurisdiccional.La resolución fue cumplimentada y luego de poco más de tres años en prisión, en las próximas horas la Ex Secretaria de Estado en la Administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto, saldrá de libre del Penal Femenil de Santa Martha Acatitla.Cabe señalar que Rosario Robles está siendo procesada, por delitos de ejercicio indebido del servicio público por el presunto desvío de 5 mil millones de pesos del erario, a través de universidades públicas, mediante la subcontratación de servicios.Guillermo Espinosa / @Guiesga