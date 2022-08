Mariangel Ruiz mostró su tratamiento para recuperar su visión

“Tratando de manejar los niveles de ansiedad y de estrés”, expresó Mariángel Ruiz, ex Miss Venezuela, quien señaló recientemente que inició el Método Gravity, una sesión que combina masajes con meditación guiada, aromaterapia y color terapia.

«Gravity Center es un centro dedicado a tratar la ansiedad, el estrés y el insomnio. Es el único en Latinoamérica», detalló la artista por medio de un video, quien desde hace más de un año presenta dificultades para mantener los ojos abiertos. Esta condición afecta su visión y el desempeño en su trabajo.

Ella, en otras oportunidades, ha explicado que se trata de una de las consecuencias de sus altos niveles de ansiedad y estrés.

«Hoy lo hablo porque ya siento que estoy mejorando, pero hace varios meses comencé a tener dificultades para tener los ojos abiertos. No es una broma y no me refiero a que estaba dormida, sino que fui desarrollando unos síntomas que me hacían muy difícil mantener los párpados abiertos«, manifestó en su oportunidad.