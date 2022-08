Perú | ¿Endeudado? Conoce cómo poder ver tu historial crediticio en Infocorp

Conoce cómo verificar si estás aprobado para algún préstamo y no llevarte más de una sorpresa.

Gracias a la crisis por la que nos encontramos, muchos peruanos buscan ayuda de alguna entidad bancaria; sin embargo, cuando quieren pedir estos préstamos, se llevan la sorpresa de que se encuentran en el registro de Infocorp. ¿Esto me perjudica ante alguna entidad? Con la información que te brindamos en esta nota, te enseñamos todo lo que debes sabre.

Cómo se perjudica mi historial crediticio si aparezco en Infocorp

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, hay clasificaciones de hasta cinco categorías, en función a qué tan al día o atrasado está una persona en el pago de deudas:

El gerente legal de Infocorp, Javier Mori, indica que no hay problema si estás al día en los pagos. “El problema potencial, es si tengo atrasos de hasta 30 días. Y mientras más me atrase en el tiempo, voy bajando en la calificación hasta llegar a Pérdida, que son deudas que no han sido pagadas en un período que puede variar dependiendo del tipo de crédito entre 9 meses y 12 meses”, agrega el especialista de bancas.

Ya pagué mi deuda, pero sigo apareciendo en la lista de Infocorp

Javier señala que un cliente puede seguir apareciendo en la lista de deudores, ya sea porque aún sigue debiendo una deuda pasada cuyo tiempo ya haya pasado de lo estimado.

“En el histórico resulta que tenía una deuda, la cual se le venció y, por ejemplo, la pagó luego de tres meses. En este caso si incurrió en morosidad, por lo tanto, es un antecedente y también es un antecedente cuando una persona paga puntualmente sus deudas”, se indica en la web.