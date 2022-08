▷ ¡Deudas también en el baloncesto! Jugadores de Taurinos de Aragua no se presentaron por impago #22Ago

Los jugadores Taurinos de Aragua, equipo que participa en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) venezolano no se presentaron el pasado sábado, 20 de agosto, a su duelo pautado ante Supersónicos de Miranda, como medida de presión ante la falta de pagos que tienen con parte de los jugadores y personal técnico del equipo.

Por medio de un comunicado, los jugadores y demás personal de la institución, manifestaron su descontento por esta situación con el equipo, cuya directiva es encabezada por el diputado chavista Alexander “Mimou” Vargas.

“Por medio de este documento, los abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por el incumplimiento de pago a nuestros servicios dentro de la organización Taurinos de Aragua, hasta la fecha, generando inconformidad y preocupación colectiva, por el tiempo transcurrido sin cancelar honorarios de pretemporada y sueldo oficial”, resalta parte del escrito.

De acuerdo a los jugadores, estos impagos se han generado desde hace dos meses y 10 días (hasta ese momento), según la información aportada por una persona ligada al equipo que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias, pues aseguran que la actitud de ‘Mimou’ Vargas siempre ha sido hostil e incluso ha agredido físicamente a algunas personas de la organización.

“Aquí lo que hay es una dictadura dentro del equipo, nos señalan de guarimberos. Se habla que la deuda trasciende aproximadamente a los 180 mil dólares. Estamos a dos juegos de clasificar, pero un equipo sin pagos no va rendir. Él (Mimou Vargas) dice que no hay efectivo, pero nosotros sabemos que si tiene dinero. Ya aquí estamos decididos, perdimos el miedo, si nos botan, nos botan a todos”, denuncian.

Respuesta de “Mimou” Vargas

Frente a esta situación, el directivo envió un audio al equipo, advirtiendo que cada quien asumía su responsabilidad por no jugar el partido el pasado sábado, destacando que los jugadores “no tienen el rendimiento que necesitamos, más bien me he mantenido en silencio”.

“Cada quien que asuma sus responsabilidades propias. En el equipo ya hay cinco jugadores que han cobrado su quincena, entonces mandan a los demás que se paren cuando ellos ya han cobrado parte del dinero. Hay que tener moral, los números (estadísticas) que tienen ustedes no es para cobrar el dinero que ustedes están cobrando. No tienen el rendimiento que necesitamos, más bien me he mantenido en silencio, hemos perdido cuatro juegos por un punto”, apuntó Vargas.

Al mismo tiempo, el también diputado cuestionó que algunos jugadores jueguen “solo por dinero y no por compromiso” con la organización.

“Aquellos jugadores que están en huelga y ya cobraron su quincena, son unos sinvergüenzas. Cada quien que pelee sus derechos. Nosotros vamos a cumplir como siempre, no es un tema económico, es que no está fácil conseguir el efectivo en divisas. Cada quien que vea lo que van a hacer (…) Con aquellos que llamen a la guarimba, voy a tomar decisiones, asimismo se los digo“, agregó.

