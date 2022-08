Alejandra Guzmán: El rock es «invencible» pese a lo nuevo

La cantante mexicana Alejandra Guzmán, quien se prepara para conquistar Las Vegas, Estados Unidos, en noviembre próximo, asegura que el rock es un género invencible pese a las nuevas propuestas musicales, como el reguetón.“El rock seguirá vivo mientras haya música en el mundo y nos siga inspirando”, cuenta este lunes en entrevista con Efe en Mérida, en el sureste mexicano, a donde llegó como parte de la gira Tuya Tour.Empoderada por su música, la llamada «reina del rock» de México, añade que tampoco teme que las nuevas generaciones se olviden del género.«Siempre hay alguien que quedará cautivo por el rock y hay muchos jóvenes que aprenden de lo que escuchan sus padres”, comenta la también actriz, productora y empresaria.Lista para lo nuevoLa también denominada «diva del rock» en Latinoamérica asegura que se encuentra feliz “por muchas razones”, principalmente por su nueva residencia de conciertos en el Venetian Resort de Las Vegas, Nevada.“Estoy muy contenta y feliz porque el show que ofrecemos en el Tuya Tour ha tenido un éxito impresionante, a la gente le ha gustado”, explica.Para la intérprete de «Quiero más de ti», «Loca» y «Ten cuidado con el corazón», el éxito de la gira por México y Estados Unidos de Tuya Tour significa la continuidad del rock y su prevalencia en el mundo.Tan solo durante el concierto que ofreció en Mérida, capital de Yucatán, hizo temblar el Foro GNP donde más de 9.000 asistentes corearon los éxitos de siempre, pero con nuevos arreglos arropados por tecnología de punta.Los cambios de vestuario, el juego de luces y un escenario impresionante en el que imperó el «video mapping» dejó satisfechos a sus admiradores, que unieron sus voces al de la «Reina del rock».«Eso fue impresionante, aunque Mérida siempre me trata bien”, comenta Guzmán.“Por eso sé que el rock seguirá vivo mientras tengamos música y le echemos ganas”, agrega la hija de la actriz Silvia Pinal y el cantante Enrique Guzmán, una de las personas que influyó en su vida para elegir ese género.Enrique Guzmán fue vocalista de los Teen Tops, uno de los primeros grupos en tocar rock and roll en México.Alejandra Guzmán revela que otra de las razones de su felicidad es que lleva bien su carrera artística.«Ya son 33 años de trayectoria y en noviembre me voy a Las Vegas», dice.«La residencia será lo más lindo», reitera la cantante que ha vendido más de 25 millones de discos en “33 años de trayectoria”.Una gira de éxitoEl Tuya Tours en Mérida congregó a más de 9.000 personas que disfrutaron un concierto explosivo y sensual, en el que los nuevos arreglos revivieron éxitos logrados en casi siete lustros de carrera, como «Un grito en la noche», «Hey Güera», «Ángeles caídos» y «Mala hierba».Los fans sin ningún sonrojo bailaban y coreaban «La plaga», «Eternamente bella», «Reina de corazones», «Hacer el amor con otro» y «Verano peligroso».Su voz impecable, la personalidad arrolladora y el cariño hacia sus admiradores la conservan como uno de sus grandes éxitos: «Eternamente bella», la canción que lanzó al mercado el 8 de mayo de 1990 y que dio nombre a su tercer álbum de estudio. EFE