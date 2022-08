Cómo bloquear capturas de pantalla en WhatsApp

Los mensajes temporales de WhatsApp sirven para enviar un texto, fotografía o vídeo con contenido privado que no quieres que salga de una conversación concreta. Puede contener una imagen privada o información sensible. Precisamente, para evitar que ese contenido salga de ahí, el mensaje es temporal. Es decir, que al cabo de un tiempo desaparece del dispositivo que ha recibido la imagen o vídeo. Con todo, si se trata de una foto, quien la recibe puede hacer una captura de pantalla. O eso era así hasta ahora, cuando WhatsApp no podía bloquear las capturas de pantalla.

Pero con las actualizaciones de agosto para WhatsApp, tanto en Android como en iPhone, Facebook ha decidido incorporar novedades para proteger mejor la privacidad de nuestros mensajes o de lo que hacemos o dejamos de hacer en esta app de mensajería instantánea. Y una de esas novedades es, precisamente, qué ocurre con los mensajes temporales.

Mandar mensajes temporales de WhatsApp está bien porque desaparecen al momento. Pero, claro está, si quien los recibe puede hacer una captura de pantalla o grabar el vídeo con la función de grabación de su teléfono, de nada sirve que el mensaje sea temporal.

Bloquear capturas de pantalla

La buena noticia es que no tienes que hacer nada para obtener esta nueva función. Solamente mantener al día tu versión de WhatsApp. Se trata de una función activada por defecto que no es necesario configurar manualmente. Y, por tanto, tampoco se puede desactivar. Según explica el medio especializado WABetaInfo, bloquear capturas de pantalla funciona en los mensajes temporales de WhatsApp que contengan fotografías y vídeos. Cuando así sea, al intentar hacer una captura o iniciar una grabación, aparecerá un mensaje indicando que la captura ha sido bloqueada por razones de privacidad.

Sin embargo, por el momento este bloqueo no afecta a los mensajes temporales de WhatsApp que contengan texto. O a las conversaciones normales. Tampoco recibirás un aviso si alguien ha intentado hacer una captura de tus mensajes. Algo que debería ocurrir en futuras versiones de WhatsApp para saber si quien recibe nuestros mensajes temporales es o no de fiar.

Por último, una recomendación para tu seguridad. Conviene recordar que, aunque los mensajes temporales de WhatsApp tienen caducidad, no son 100% seguros. Ni añadiendo esta función de bloquear capturas de pantalla. Tal y como explican en WABetaInfo, si alguien tiene a mano un segundo dispositivo con cámara, podría tranquilamente hacer una captura de pantalla o grabar el vídeo recibido. Y tú no te enterarías hasta ver publicado ese contenido. En resumen, que conviene ir con mucho cuidado al enviar mensajes temporales porque un texto, imagen o vídeo pueden caer en malas manos por un descuido.

Activar mensajes temporales de WhatsApp

Los mensajes temporales de WhatsApp se pueden configurar para que desaparezcan al cabo de 24 horas, 7 días o 90 días. Se pueden activar, por separado, en varios chats o conversaciones. Pero conviene saber que “los nuevos mensajes que se envíen en el chat desaparecerán después de la duración seleccionada. La selección más reciente afectará a los mensajes nuevos del chat, Sin embargo, los mensajes enviados o recibidos antes de la activación de los mensajes temporales no sufrirán ningún cambio”.

Para activar los mensajes temporales en un chat individual, tienes que abrir WhatsApp, entrar en esa conversación, pulsar el nombre del contacto y luego pulsar en Mensajes temporales. Por último, tendrás que elegir la franja de caducidad (24 horas, 7 días o 90 días). También deberás elegir en qué chats activar la función de caducidad de mensajes.

Y para desactivar esta función, deberás repetir el mismo proceso. Pero tras pulsar en Mensajes temporales verás la opción Desactivados. Pulsa ahí y luego selecciona en qué chats desactivar la función.