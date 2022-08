España | El Manchester United recibe a Casemiro con un triunfo que hunde al Liverpool

El Manchester United ha recibido un doble premio con la llegada de Carlos Henrique Casemiro a sus filas. El primero, el obvio, le reporta beneficios tácticos y de la jerarquía de uno de los mejores futbolistas del planeta, pero el segundo, el segundo es el que les hizo ganar el partido de presentación ante todo un Liverpool y en el que Case ni siquiera se vistió de corto. El equipo, espoleado por la llegada de su nueva estrella, creyó en sí mismo y se deshizo de uno de los favoritos al título de Premier con sendos goles de los resucitados Sancho y Rashford. Salah recortó para un Liverpool insuficiente y superado por la mejor e inesperada versión del United.

Erik Ten Hag es un técnico valiente y con este planteamiento se llevó la primera victoria de la temporada con el United. El holandés apostó fuerte y dejó fuera del once a un Cristiano Ronaldo que salió en el minuto 85 en un triunfo mayúsculo y fraguado por la solidez, por fin, de una defensa liderada por Varane y Lisandro Martinez –Maguire, suplente– y la calidad diferencial de dos jóvenes como Sancho y Rashford, quienes mostraron su nivel y con sendos goles hicieron inerte el del honor de Salah, en los últimos minutos de partido.

Este United ya no es colista y permite soñar a su afición y a un Casemiro que ya sabe lo que es vivir un encuentro como local en Old Trafford, donde fue recibido por todo lo alto horas después de despedirse del club de su vida. El ya ex madridista se reencuentra con Varane, a gusto con Lisandro, mucho más que con Maguire, y un Cristiano Ronaldo cuyo principal highlight fue ningunear a Carragher antes del partido y que deberá trabajar para quitar el puesto al triplete Elanga-Rashford-Sancho que tan bien funcionó durante un partido que no se esperaba en Old Trafford tras el tétrico inicio de campeonato.

Sin embargo, Sancho, con una maniobra artística, dejó sentados a Milner y a Alisson para abrir la contienda y permitir despegar a unos diablos rojos que presionaron como tal e impidieron al Liverpool hacer su juego, alargando la ventaja con el tanto de Rashford en el primer tramo de la segunda mitad. Los de Klopp tampoco han empezado bien y, de hecho, ya están por detrás del Manchester en la tabla clasificatoria, con dos escasos puntos que obligan a su técnico a cambiar cosas de cara a un futuro que vuelve a abrirse para el United… de Casemiro.