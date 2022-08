Haz un shampoo de manzanilla para matizar las canas

La manzanilla es un remedio casero muy popular para aclarar el cabello y matizar las canas, gracias a las propiedades aclarantes que posee; por eso, forma parte de los ingredientes de varios productos para el pelo; aquí te contaremos paso a paso cómo preparar tu propio shampoo para que ocultes las canas si tu pelo es castaño claro y rubio, sin la necesidad de recurrir a los tintes, que tanto debilitan y dañan tu melena. ¡Toma nota!Si no quieres maltratar tu cabello por el uso de productos químicos, es momento de que pruebes con una opción diferente para conseguir el look que deseas sin someter a tu cabello a la decoloración o a otra clase de tratamientos agresivos. La manzanilla hará que tu melena se vea bonita, sana y joven.¿Cómo aclara el cabello la manzanilla?La manzanilla aclara tu cabello de forma natural gracias a sus propiedades naturales; este ingrediente natural contiene dos pigmentos: apigenina (que penetra las fibras del cabello aportando el tono amarillo) y azuleno (neutraliza la apigenina amarilla produciendo que el cabello se torne más claro).Remedio casero para aclarar el pelo con manzanilla y matizar canasPara tu shampoo necesitas:2 cucharadas de flores secas de manzanilla.Una cucharada de cúrcuma.5 cucharadas de gel de aloe vera.250 ml de shampoo natural.Una botella de plástico.Procedimiento y modo de uso:-En una botella de plástico, integra todos los ingredientes; al final, incorpora la cúrcuma.-Una vez que estén listos, agita por 10 segundos y deja reposar una hora; transcurrido este tiempo, puedes usar el shampoo sin problema alguno.Utiliza tu shampoo de manzanilla sobre el cabello húmedo; da un ligero masaje y deja que actúe durante 5 minutos para después enjuagar. Cuando seques tu pelo notarás que tus canas se ven menos y que adquieren un color claro, ligeramente rubio. No olvides hacer una prueba de alergia antes de usar este producto sobre tu cuero cabelludo.Con información de Panorama