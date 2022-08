Horóscopo del 22 de agosto 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este lunes 22 de agosto de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

ARIES

Una meta laboral debe ser de tus prioridades en este día, ya que este es un buen momento en el que debes comenzar a guiar tu vida por el camino correcto. En cuestión de salud te sentirás muchísimo mejor por lo que tendrás muy buena energía que te ayudará a realizar tus actividades diarias con una actitud positiva y optimista.

TAURO

En cuestiones del corazón, tu pareja y tú han tenido un par de malentendidos los cuáles deben tratar de arreglar de la mejor manera para evitar que estos crezcan más y se conviertan así en problemas que a futuro afectará su relación. Una buena racha de dinero te llegara como consecuencia de una oferta laboral la cual cumple con todas las expectativas que has estado buscando todo este tiempo.

GÉMINIS

Cuida un poco más de tu salud puesto que estos días ha sentido mucho estrés por lo que deberás recurrir a un experto que te ayude a gestionar está respuesta física y mental de tu vida. En el dinero tienes que concentrarte un poco en los gastos que tienes, esto más que nada para contribuir a tu economía y dejar de lado todos aquellos gastos que no son necesarios.

CÁNCER

Este día los astros se alinean a tu favor sobre todo para que en cuestiones de salud y personales, aprende a cerrar esos ciclos que has dejado abiertos desde hace algún tiempo para que puedas avanzar. Con tu pareja, necesitas darle espacio a ella o él para que pueda resolver sus problemas solo, no necesita que estés a su lado todo el tiempo, sobre todo en cosas personales.

LEO

Ser cauteloso te ayudará mucho en cuestiones laborales, debes aprender a tomar decisiones con el cerebro y no con lo que dicte tu corazón, más si se trata de cosas del trabajo pues esto afecta de manera directa en tu economía. En el amor está sospechando acerca de una infidelidad; por lo que Mhoni te recomienda que es mejor indagar en el asunto y preguntar directamente a tu pareja pero siendo muy cuidadoso con las palabras qué eliges para que no sienta que le estás reclamando.

VIRGO

Es tiempo de que te des el mismo trato que le das a las demás personas, sobre todo en cuestiones de salud pues has dejado de lado todos esos mimos que tenías hacia tu cuerpo; traté de darle lo que te pide como atención y cuidados. La rutina es algo que no debes dejar que reine tu vida, más en el amor; busquen actividades que puedan realizar en pareja.

LIBRA

Este es tu día para brillar en todos los aspectos de tu vida, los astros te sonríen para que logres todo lo que te has propuesto, sobre todo en el amor y lo laboral. No dejes que los demás te pisoteen y demuéstrales de lo que eres capaz; finalmente las personas reconocen de lo que eres capaz. Una aura de buena energía te rodea para que salgas adelantes en todo.

ESCORPIO

Mantente como hasta ahorita, dando pasos firmes, va hasta donde has llegado, esto te servirá más que nada a seguir adelante con tu pareja. Amenazas en el trabajo por la capacidad de tus demás compañeros, enfócate en lo tuyo y saca adelante este proyecto y actividades que te han demandado tus superiores, no tengas miedo de dar lo mejor de ti.

SAGITARIO

Peleas en cuestiones del corazón, trata de controlar tus arranques porque lo único que vas a provocar es que estás peleas se intensifiquen a un nivel que más adelante va a ser más difícil de controlar. Para cuidar tu salud es necesario que tengas tiempo para ti y te olvides un poco del ajetreo diario, trata de dejar el celular un rato y medita un poco acerca de tu vida.

CAPRICORNIO

Tu pareja es tu espacio seguro, por lo que no debes temer acercarte a él o ella cuando te sientas mal, los mejores consejos y sentimientos que puedes recibir son por parte de tu ser amado. No porque quieras superar a los demás debes prometes cosas que no puedas cumplir, haz las cosas que estén a tu alcance y no te muestres invencible e inalcanzable.

ACUARIO

En la economía es importante que regules tus gastos pues aún falta para la quincena y tu ya no tienes dinero para terminar la semana, un control de gastos es una buena opción para ti. Una buena alimentación te ayudará a sentirte mejor y con más energía, trata de llevar mejores hábitos alimenticios y deja de lado la comida chatarra que solo afecta tu salud y piel.

PISCIS

El cuerpo necesita un descanso necesario, no dejes de lado esto que es muy importante para tu salud. Puede que surjan algunas discusiones en tu relación, pero tanto tú como tu pareja tomarán el rumbo de esto de una forma muy madura para evitar que crezcan los malentendidos. Demuestrale a tus jefes que eres capaz de superar sus expectativas.